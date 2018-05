FOTO | Savisaar tõi kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlustelt Eestile esimese medali

Laupäeval on eelvõistlused naiste fitnessis, kus Eestit esindab ka varasematelt tiitlivõistlustelt medaleid toonud legendaarne Endla Vaher kategoorias +163 cm ning pühapäeval loodame teda näha ka finaalis taas Eesti fitnessitraditsioonidele au ja kuulsust lisamas. Lisaks on laupäeval võistlustules kulturistid eesotsas meie kõige nimekama tiitlivõistluste medalivõitja ning mitmekordse Eesti meistri Ott Kiivikasega, kes paneb laksud käima kategoorias -85 kg ning kategoorias -75 kg on laval medalit nõudlemas Raigo Kuusnõmm. Bodyfitnessis võistleb laupäeval Anastasia Jevdokimova kategoorias -172 cm.

Pühapäev on bikiinifitnessi pidupäev kus Eestit esindab taas väga suur arv sportlasi. Kategoorias -158 cm säravad Merili Jesaar ja Anita Stalmatskaja, kategoorias – 160 cm võtab naistega mõõtu Eesti selle aastaste karikavõistluste absoluutne võitja ning seni veel juunioride klassi kuuluv Arida Muru.

Loe veel

Bikiinifitnessi kategoorias -162 cm võistleb Mariliis Mia Topp, kategoorias -169 cm konkureerivad taas omavahel 2017. aasta maailmameistrivõistluste pronks Andra Vagur ja tänavune Eesti karikavõitja Signe Kiviselg. Kõige arvukam on Eesti osavõtt kategoorias -172 cm kus laval on lausa viis sportlast: Kadri Tammoja, Kaisa Abner, Mari Pukk, Jane Tammearu ja Ksenia Egorova. Juunioride arvestuses võistleb Karina Polovnikova kategoorias -160 cm ning masters kategoorias +163 cm Jana Teder ja Tuuli Jürgens.

Eesti delegatsiooni juhib Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatuse liige ning kohtunike komisjoni esimees Ramil Lipp, koondisega on seekord kaasas ka peatreenerina Jaana Junson ning samuti on rahvusvaheliste kohtunikena tegemas keerulist hindamistööd lava ees Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu peakohtunik Liisa Otsus ning rahvusvahelise kategooria kohtunik Eleri Reinart.