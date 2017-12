FOTO | Mis see olema peaks? Male MMi reklaamitakse kummaliselt seksuaalse logoga

Täna avaldas Rahvusvaheline Maleliit järgmise aasta MMi ametlikud brändingumaterjalid, mis on maailma meedias juba omajagu vastukaja tekitanud.

Peamiselt imestatakse ühe logovariandi üle, kus on näha, kuidas kaks inimest malet mängides oma hargivahed üksteise vastu on asetanud.

"Ma poleks kunagi arvanud, et male võib nii seksuaalne olla," kirjutab üks arvaja Twitteris. "Kas point on selles, et male ühendab inimesi?" küsib teine.

Otsusta ise!