FOTO | Loteriivõit? Ragbiäss pääses lõvi käest jõhkra käehaavaga

29-aastane ragbimängija paitas lõvi Bloemfonteinis asunud mängupargis. Baldwin on seejärel pidanud juba vahele jätma kolm kohtumist ning talle on tehtud neli operatsiooni.

“Hammustus läks puhtalt käest läbi. Pean olema õnnelik, et ükski liiges või side viga ei saanud,“ sõnas Baldwin BBC Radio 5 live'ile.

“Kirurg ütles, et ma võitsin sisuliselt loterii. Tema sõnul oli tegemist parima võimaliku stsenaariumiga, mis võib lõvi hammustuse järel olla,“ lisas ta.

2/3 should of know he wouldn't be impressed with me stroking his lioness before introducing myself to him first @AndyGoode10 #MyBad ✋🏼 pic.twitter.com/cSclBsvS72