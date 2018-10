Fit Modeli Eesti meister Aleksandra Laer: kõige raskem on hoida lihastoonust mõistuse piires

Antud ala konkurents ei ole hetkel väga suur, kuid ala populaarsus kasvab. Rahvusvaheline Kulturismi ja Fitnessi Liit IFBB on käesoleval aastal lülitanud esmakordselt oma kalendrisse ka IFBB Fitmodelli maailmameistrivõistlused. Fitmodelli tõstmine ametliku võistluskategooria staatusesse toob kindlasti rohkem võistlejaid ka Eesti võistlustele ja tõstab konkurentsi.

Milliste ootuste ja lootustega lähed kohe algavale 50. Eesti Kulturismi ja fitnessi võistlusele?

Kuna mul on IFBB rahvusvahelise kohtuniku litsents, siis praegustele võistlustel olen kohtunikulauas üheks hindajaks. Olles ise nii bikiinifitnessis kui fitmodellis võistelnud, ootan erilise huviga just neid kategooriaid.

Mis osas pead sa endale seadma kõige suuremad piirangud, kui üldse? On see toitumine?

Toitumine, jah. Aga täiesti vastupidises võtmes tavalisele. Ma olen aastaid, juba kooliajast, harjunud vähe sööma. Kui hakkasin kunagi võistlema bikiinifitnessis, siis ei olnud veel ei endal ega treeneritel teadmist, kuidas sportlast bikiinifitnessi võistlusteks ette valmistada. Kõik oli proovi-eksimuste meetodil katsetatav. Tegin palju vigu, eriti toitumise osas. Minu puhul on vaja mitte vähe vaid hoopis palju süüa, et kaal säiliks ja lihas kasvaks.

Kui tihti treenid ja kui palju korraga?

Kõige paremini mõjub mulle tugev treening kolm korda nädalas. Korraga 45, maksimaalselt 60 minutit.

Milles treeningud seisnevad ja kui mitmekülgsed need on?

Mulle sobib kõige paremini jõusaalitreening. Suurte raskuste tõstmine meeldib mulle väga:) Harjutusi muudan peaaegu igal treeningul. Raske on teha kogu aeg üht ja sama, sellepärast pean olema kreatiivne. Jõusaali kõrvale teen natuke joogat.

Milline näeb välja sinu tavaline päev?

Kuna mulle üldse ei istu rutiin, siis tavaliselt on kõik päevad erinevad.

Mis jääb samaks on varajane ärkamine. See aitab pikendada päeva aktiivset osa ja ja lubab rohkem päeva jooksul asju korda saata. Kuna mul on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu 5 taseme treeneri kutse, siis teen personaaltreeneri tööd ning õpetan endise võistlejana fitnessi võistlejatele poseerimist. Lisaks teena ka meigikunstniku tööd. Nii et olen väga liikuv ja oma ajagraafikus paindlik.

Kui tihti võistled, kas valid võistlusi? Kui jah, siis mille järgi?

Ma võistlesin peaaegu viis aastat järjest peaaegu kõikidel võistlustel, mis tol ajal ette tulid. Ei jätnud ühtegi hooaega vahele, mis oli muidugi viga.

Rahvusvahelised võistlused ja sina...?

Rahvusvahelised võistlused on minu jaoks eriti põnevad. Need on alati suurejoonelised, avardavad silmaringi, annavad kogemust. Alati on huvitav võrrelda ennast teiste riikide sportlastega.

Sul on magistrikraad logistikas, kas töötad sel alal?

Ei ja jah. Ma ei tööta otseselt logistikas. Kontoris istumine ei sobinud mulle kuidagi.

Olen koos hea sõbrannaga partneriks ettevõtluses ning selle ettevõtte töö korraldamine ja juhendamine ongi logistiline tegevus.

Millised on su lemmiktegevused ja hobid peale fitnessi, millega meeldib veel tegeleda?



Mitmekülgne olen ma endiselt, aga olen ka õppinud piirama oma soove ja keskenduma olulisemale. Psühholoogia ja sisekujundus meeldivad endiselt ja hea meelega arendan ennast selles edasi.

Kellele Fit Model kategooria kõige paremini sobib?

Fit Model kategooria sobib kõige paremini naistele, kes on nö modellilikuma kehaehitusega ja selle juures veel teevad korralikku treeningu jõusaalis, kuid eesmärgiks ei ole lihaseline, vaid pigem fitnessi-vormis keha.

Milline on selle kategooria eripära?

Kategooria eripära on selles, et naine peab olema graatsiline ja naiselik, ilma suure lihasmassi ja kuivuseta. Suurt rolli mängib ka esitlus, sest selles kategoorias hinnatakse ka seda, kuidas treenitud keha paistab õhtukleidis ja liikumises.

Kui palju on Eestis just selle kategooria võistlejaid?

Tänavustel eesti meistrivõistlustel on laval 9-10 naist ning nende hulk pidevalt suureneb.

Kui suur roll on meigil? Kui palju enda sättimiseks enne võistlust aega kulub?

Meigil on kindlasti väga suur kui mitte öelda olulisim roll. Meik annab kogu välimusele lõpliku lihvi. Õige meik aitab teha naise ilu lava peal märgatavamaks. Aega kulub sellise lavameigi tegemiseks ka korralikult. Mida kauem alaga tegeled ja võistled seda efektiivsemalt aega kasutad ja oskad paljude pisiasjadega arvestada ja ettevalmistuse tempot tõsta. Mina eelistasin arvestada suurema ajavaruga. Alustan sättimist 3-4 tundi enne lavale minekut.

Kuna ühes voorus võisteldakse õhtukleidis ja kanda võib ka ehteid, siis meenutab see veidi missivõistlust. Mis sulle selle ala juures kõige enam meeldib?

Jah, kindlasti meenutab see osaliselt missivõistlusi. Aga minu meelest näevad Fit Modeli ala võstlejad palju efektsemad ja pilkupüüdvad välja just sellepärast, et kogu ilu juures on nende kehad esteetiliselt treenitud. Selles kategoorias meeldib mulle, et kõik komponendid on õiges tasakaalus: ilu, sport, graatsia, naiselikkus, kostüüm.