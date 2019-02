Favoriidid jõudsid sulgpalli Eesti meistrivõistlustel finaali, Must liigub rekordilise võidu suunas

Meeste üksikmängus jõudis Eesti esinumber Raul Must finaali kohtamata teel tõsisemat vastupanu. Must alistas teel finaali kõik vastased kahes geimis. Poolfinaalis oli Musta vastaseks Eesti parim juunior Hans Kristjan Pilve. Võidunumbrid kujunesid Musta kasuks 21:11, 21:8.

Finaalis ootab ees teine noor mängija 18-aastane Karl Kert, kes mängis poolfinaalis üle Mihkel Laanese 21:10, 21:15. Finaali võidu korral tõuseb Raul Must läbi aegade ainsaks Eesti sulgpalluriks, kes on suutnud üksikmängu tiitli võita neljateistkümnel korral järjest. Varasem rekord kuulus kolmeteistkümne võiduga enne Musta valitsenud Heiki Sorgele.

Naiste üksikmängus on finaali jõudnud Eesti esireket Kristin Kuuba. Tema finaalivastane on paarismängu paariline Helina Rüütel. Kuubal on võimalus tulla kolmekordseks meistriks. Teist tiitlit läheb ta püüdma paarismängus Helina Rüüteliga. Nende finaali vastased on Kati-Kreet Marran ja Liisa-Lotta Tannik. Kolmanda kulla võimalus on Kuubal segapaarismängus, kus ta mängib Mihkel Laanesega eelmise aasta Eesti meistrite Kristjan Kaljuranna ja Hannaliina Piho vastu.