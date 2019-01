Euroopa sulgpalliaasta saab stardi Tallinnas

Kodusel võistlusel on suured ootused Eesti sportlastel, kuid loos eestlasi ei hellitanud. Naiste üksikmängus on Kristin Kuubal (BWF 76.) esimene asetus. Loos tõi Kuubale avaringis aga tugeva vastase Marija Ulitina Ukrainast. Hetkel on Ulitina edetabelis 133. kohal, kuid kuulunud paari aasta eest maailma top viiekümne hulka.

“Olen küll esimesena paigutatud, kuid sellest ootusi liiga üles ei sea. Eesmärgiks on näidata head sulgpalli ja võtta mäng korraga, sest juba esimeses ringis on minu vastaseks tugev Ukraina esinumber, kes saavutas Rio olümpial märkimisväärse 9. koha. Annan endast parima, et eelmise aasta saavutust poolfinaali kohta korrata või isegi ületada, kuid tase on sel aastal tugev,” arvas Kuuba turniiri eel.

Meeste üksikmängus on Raul Mustal kolmas paigutus. Avamängus soovib Must saada revanši soomlase Henri Aarnio üle, kes lõpetas Eesti esireketi teekonna aasta tagasi kodusel võistlusel veerandfinaalis.

“See aasta on vast läbi aegade üks kõige tugevama koosseisuga võistlusi, mis Tallinnas olnud. Juba esimesest ringist tuleb mulle väga tugev soomlane, kelle vastu on mul raske võitu saada. Võita turniiir tähendaks ideaalset mängu, Hetke vorm pole veel nii hea kui lootsin, aga liigun õiges suunas ja minu peamine soov on saavutada hea seis kevadel algavaks olümpiakvalifikatsiooni perioodiks”, rääkis Must eesmärkidest.