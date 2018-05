Euroopa meistrivõistluste soojendusturniiril jättis Eesti koju kulla, hõbeda ja kaks pronksi

Foto: Are Tralla

Täna Kalevi spordihallis lõppenud rahvusvahelisel rühmvõimlemise turniiril Spring Breeze võitis VK Rütmika Siidisabade tiim 12-14-aastaste neidude seas esikoha, 8-10-aastaste võimlejate vanuseklassis tuli kolmandale kohale VK Pirueti Esperanza. Kõige väiksemate, 7-8-aastaste turniiril Spring Breeze mini võitisid VK Janika rühmad Emilye hõbeda ja Minella pronksi.

Homme kell 12.15 alustavad juuniorid ja kell 18 meistriklassi naised heitlust Euroopa meistrivõistluste tiitlile. Eestit esindavad meistriklassis VK Janika rühm Team Wonder ja Janika Tallinna Senior Team ning juunioride hulgas VK Rütmika Junior Team ning VK Janika naiskonnad Grisete ja Mireth.

Kohal on kümne riigi parimad rühmad, teiste seas nii tiitlikaitsjad kui ka valitsevad maailmameistrid.

Värske Eesti meister, Janika Tallinna Senior Team läheb EM-ile täpipealt kavaga, millega kaks nädalat tagasi võideti riigi meistrikuld. Paraku on muutusi koosseisus, sest vigastused on ettevalmistust seganud.

„Aga anname kindlasti endast parima,“ kinnitas naiskonna treener Margit Saidla. Kui teised Eesti esindajad võistlevad kodupubliku silma alla, siis Janika Tallinna Senior Tiim ka oma kodusaalis. „Harjutame Kalevi spordihallis viis korda nädalas, meie jaoks on seetõttu tegemist erakordselt emotsionaalse võistlusega,“ sõnas Saidla.