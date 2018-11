Euroopa meistrivõistlused toovad Tallinnasse võistlema maailma curlingutipud

A grupis võistlevad Euroopa meistri tiitli eest naiste arvestuses Rootsi, Šotimaa, Venemaa, Šveits, Taani, Tšehhi, Saksamaa, Itaalia, Soome ja Läti esindused. A grupis on naistest kohal maailma edetabeli TOP-5st neli riiki: Rootsi (1), Šotimaa (3), Venemaa (4) ja Šveits (5) ehk puudu on ainult Kanada esindus.

Meeste arvestuses võistlevad A grupis Rootsi, Šveits, Šotimaa, Norra, Itaalia, Venemaa, Saksamaa, Soome, Holland ja Poola. A grupis on meestest kohal maailma edetabeli TOP-5st kolm riiki Rootsi (1), Šveits (4), Šotimaa (5). Puudu on ainult Kanada ja USA esindused.

Eesti võistkonnad võistlevad B grupis.

Eesti naiskonnas mängivad Liisa Turmann, Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu ja kapten Marie Turmann. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits). Eesti naiskond asub hetkel maailma edetabelis 18. kohal. B grupis on Eesti naistest kõrgemal positsioonil Norra (15) ja Ungari (16). Eesti esindus saab B grupis kokku Norra, Ungari, Türgi, Inglismaa, Poola, Slovakkia, Hispaania, Leedu ja Sloveenia naiskondadega.

2017. aasta Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti naiskond (kapten Marie Turmann) B grupis 3. koha, mis tähendas, et esimese riigina jäädi välja 2018. aasta A grupist.

Eesti meeskonnas mängivad Euroopa meistrivõistlustel Mikk Reinsalu, Karl Kukner, Ingar Mäesalu, Tanel Toomväli ja kapten Harri Lill. Meeskonna treener on Kristian Lindström (Rootsi). Eesti meeskond on maailma edetabelis 32. kohal. B grupis saab Eesti meeskond kokku Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Läti, Slovakkia ja Türgi esindustega. Eesti alagrupi eeldatavad tugevamad on Tšehhi, Hispaania, Türgi ja Läti.

Möödund aasta EMil mängis Eesti curlingumeeskond (kapten Harri Lill) B grupis ning tagas endale õiguse jätkata B grupis ka 2018. aastal.

Le Gruyère AOP Euroopa curlingu meistrivõistlused on Rahvusvahelise Curlingu Föderatsiooni (WCF) kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus. Tegemist on curlingu MMi kvalifikatsioonivõistlusega ning selle osalejad selguvad just Tallinnas – kuus esimest võistkonda naiste arvestuses kvalifitseeruvad naiste curlingu MMile, mis toimub märtsis 2019 Taanis ning seitse parimat võistkonda meeste arvestuses kvalifitseeruvad meeste curlingu MMile, mis toimub järgmise aasta aprillis Kanadas.