Euroopa Kabekonföderatsiooni peakontor kolib Tallinnast Vilniusesse

Eile Tallinnas peetud Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) üldkogu valis Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) presidendiks valitud Janek Mäggi asemel järgmiseks neljaks aastaks uueks presidendiks leedulanna Ingrida Drukteinyte. Alates 2007. aastast Tallinnas olnud EDC peakontor kolib Eestist Vilniusesse.

Euroopa Kabekonföderatsiooni uude juhatusse valiti tagasi astunud liikmete asemel Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva.

„Ingrida on Euroopa Kabekonföderatsiooni juhi kohale väga tugev valik,” ütles Janek Mäggi. „Ingrida on kabega tegelenud lapsepõlvest saati. Ta on rahvusvaheliste turniiride tehniline kohtunik, EDC juhatuse liige alates 2015. aastast ning Leedu Kabeföderatsiooni peasekretär alates 2016. aastast. 1992. aastal tuli ta juunioride maailmameistrivõistlustel hõbedale. Tal on palju kogemusi nii võistleja, kohtuniku kui ka organisaatorina. Usun, et nii Euroopa kui ka Leedu kabe võidab sellest otsustest palju.”

„Euroopa Kabekonföderatsiooni peakontori tulek Leetu on meile suur au,” märkis Euroopa Kabekonföderatsiooni Ingrida Drukteinyte. „Mul on hea meel, et saame jätkata eestlaste poolt tehtud head tööd tiitlivõistluste korraldamisel ning kabe propageerimisel üle Euroopa. Kindlasti on minu eesmärk kaasata võistluste korraldajate hulka uusi riike, milleks loodan Maailma Kabeföderatsiooni tuge, mida Janek on lubanud.”

Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) juhatusse kuuluvad tänasest: Ingrida Drukteinyte (president, Leedu), Youry Lipnitsky (asepresident, Valgevene), Tarmo Tulva (Eesti), Izig Eskiizmirliler (Türgi), Jan Marceli Zioltkowski (Saksamaa).