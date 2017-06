Ettevõtete suvemängudel triumfeeris Kalevi ja Elisa ees Swedbank

Eile lõppesid Kuressaares Eesti ettevõtete suvemängud Suvespartakiaad'17. Kokku 22 erineval spordi- ja meelelahutusalal võistelnud ettevõtete seast osutus napilt parimaks Swedbank, kes jättis selja taha Kalevi ning Elisa.

Swedbanki jaoks on 2017. aasta hooaeg seni väga edukas olnud: talimängudelt võeti esimene ning kevadmängudelt teine koht. Swedbanki spordijuhi Leho Virma sõnul oli nende ettevõtte edu saladus nii suur töötajaskond kui ka lihtne pealehakkamine. "Kõige tähtsam on firmas sportimisega alustada. Mõni jonnib, mõni vajab motivatsiooni, aga see, et inimesed tahavad sporti teha, on kõige parem. See annab nii palju, kui saad suhelda oma inimestega teises kontekstis," tõi Virma välja firmaspordi tähtsuse.

Kõik ei ole alati aga firmasportlaste enda teha, tõdes Virma. "See, kui hästi ettevõttel spordis läheb, peegeldab tegelikult ka ettevõtte enda hetkeseisu ja seda, millised võimalused või kärped ühes või teises firmas parasjagu on," jäi Swedbanki spordijuht Leho Virma tagasihoidlikuks.

Kalevi spordijuhi Kaire Kattai jaoks oli Suvespartakiaadi teine koht esmakordne saavutus, mille nimel nähti kõvasti vaeva. "Otsustasime sel aastal kõigil aladel osaleda - ja osalesime ka. Ja konkurents oli ju tegelikult väga tugev, oli näha, et kõik pingutavad," kiitis Kattai konkurente. Suurt heameelt tunneb Kalevi spordijuht selle üle, et sel korral oldi mängudel väljas suurima, 39-liikmelise delegatsiooniga. “Eks see jutt töö juures levib – ka sel aastal on meil 6-7 päris uut osalejat. Kõik, kes tahavad, saavad kaasa,” kinnitas Kattai.

Swedbanki trumpaladeks olid sel korral rannavolle, uudisala foot-golf ning populaarne disc-golf. Kalev võttis esikohad golfis, kergejõustikus ning firmajuhtide mitmevõistlusel. Kolmandaks tulnud Elisa näitas taset jalgpallis, kiikingus, rulluisusprindis, kanuurallis ja SUP-võidusõidus. Lisaks neile aladele võisteldi veel ka murdmaajooksus, teatejooksus ja tennises, aga ka rammumehe ja -naise võistlusel, köieveos ja paljus muus.

Kokku osales Suvespartakiaadil üle 350 töötaja rohkem 16 ettevõttest. Järgmine üritus firmaspordikalendris on Euroopa Spordinädalaga koos algav Sügisspartakiaad'17, kus minnakse vastamisi 8 sügisesel spordialal. Suvespartakiaadi'17 korraldaja on Eesti Firmaspordi Liit.