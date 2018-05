Erivajadusega täiskohaga töötav ema pürib olümpiale.

Erivajadus pole takistus



Maksim Ignatenko ongi võtnud tavatreenijate kõrval oma käe alla traumade ja erivajadustega inimesed, näiteks jagab ta juhiseid isegi jalaproteesi kandjale. Erivajadus loob treeninguteks küll teatud eritingimused harjutuste tehnikas, kuid trenažöörid ja saal jäävad suuresti meeldivuse ja asukoha otsustada. Kui inimene liigub ratastooliga, tuleb arvestada, et masinate vahel piisavalt ruumi oleks, et liikuma pääseda. Tualett, pesu- ja riietusruum peaks samuti ligipääsetavad olema.

Treener on suureks abiks



„Mõningates rehabilitatsioonikeskustes (nt Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskus, Tallinnas Sõpruse pst 151a) on küll erandina ratastooli kasutajatele mõeldud masinad, mis lubavad abivahendis istudes harjutusi teha, kuid ka tavatingimustes saab koos treeneri või abistajaga asja täiesti aetud. Kasutusel võivad olla ka elektroonilised treeningpäevikud, mis salvestavad korduste arvu ja muud tehnilised detailid (ELIL rehabilitatsiooni keskus, Arigato spordiklubi). Samas saab seda teha ka käsitsi paberil ja treeneri abiga. See on pigem mugavuse küsimus,” julgustab Ignatenko trenni tulema. Tema soovitusel tuleks alguses kindlasti mõelda treeneri kaasamisele, sest personaaltreener näeb erivajadusega inimese eripära palju paremini. Kui inimene omapäi treenib, ei pruugi ta oma potentsiaali objektiivselt hinnata, halvemal juhul on lihtne endale vale tehnika tõttu vigastusi tekitada. Kehaline sümmeetria ja õiged raskused, mis ei rikuks tasakaalu, on üliolulised.

„Mul on näiteks üks jalg pikem kui teine, üks käsi on tugevam kui teine. Selle võrra tuleb keha vastavale poolele teha spetsiaalseid harjutusi. Halvatud jalgade tõttu on rinnalt surumiseks vaja ka laiemat, spetsiaalselt konstrueeritud pinki kui tavaliselt. Harjutuse tegemiseks pean hoidma kogu keha väga sümmeetriliselt,” toob Jelena näite enda kohta.

