ERGO stipendiumi pälvisid üheksa noorsportlast ja üks võistkond

ERGO kindlustusselts jagab üheksa noorsportlase ja ühe kaheliikmelise võistkonna vahel stipendiumi koguväärtuses 25 000 eurot. Noorte sportlaste stipendiumile kandideeris 33 spordialalt 70 sportlast.

Stipendiumit antakse välja teist aastat ning selle eesmärk on toetada lootustandvate noorte talentide ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. “Valituks osutunud sportlastel on kõigil potentsiaal lüüa läbi tipptasemel ning saavutada kõrgeid kohti tiitlivõistlustel. Nad on paistnud silma pühendumise ja selgete eesmärkidega, mille poole liikuda. Soovime anda oma panuse, et noorsportlasel oleks valitud tee jätkamine muretum,” ütles hindamiskomisjoni juht Erko Makienko.

Hindamiskomisjon otsustas välja valitud stipendiaate toetada võrdselt 2 500 euroga.

2017. aasta stipendiaadid on:

• Aksel Nõmmela, jalgrattasport

• Andres Petrov, snuuker

• Anna Maria Orel, vasaraheide

• Johannes Erm, mitmevõistlus

• Kaidi Kivioja, triatlon

• Kristjan Rosenberg, mitmevõistlus

• Marten Liiv, kiiruisutamine

• Marie Turmann ja Harri Lill, curling

• Reena Pärnat, vibulaskmine

• Robin Nool, teivashüpe

Hindamiskomisjoni töös osalesid olümpiavõitja Gerd Kanter, EOK esindajad Martti Raju ja Aivo Normak, spordieksperdid Ivar Jurtšenko ja Maarja Värv ning ERGO esindajad Alo Alunurm ja Erko Makienko.