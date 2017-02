Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju on kolmepäevasel visiidil Lõuna-Koreas, osalemaks järgmise aasta taliolümpia delegatsioonide ringkäigul ja koosolekul. Kokku on olümpialinna kutsutud 132 delegaati.

"Selle üle, mis meid puudutab, nuriseda ei saa. Võistluspaigad on kõik valmis. Raudteede ja teedega nad veel tõmblevad. Olümpiaküla on ka poole peal, aga selle saavad nad valmis, pole küsimustki," raporteeris Raju Delfile ja Eesti Päevalehele. "Nipet-näpet on ikka veel teha, aga terve aasta on aega."

Suurim infrastruktuuriline väljakutse on korealastele Seoulist Pyeongchangi viiv kiirrong, mis peaks sportlased ja pealtvaatajad kahe tunniga võistluspaika toimetama. Auto ja bussiga oleks teekond tunni võrra pikem. "Logistiliselt läheb keeruliseks koondiste saabumisel ja lahkumisel. Kõik need suusad ja kastid, mida tuleb tonnide viisi, korraga rongi peale ei mahu. Siin arutataksegi, et ehk saadetakse varustus olümpiakülla bussidega," rääkis Raju.

Sildaru ei ööbigi olümpiakülas?

Olümpiakeskus ise on aga kompaktne ning sportlastel igapäevast reisimist palju ei tule. "Suusaalad ja hüpped on kõik olümpiaküla vahetus läheduses. Mitte küll nii edev nagu Sotšis, kus võtsid suusad kaenlasse ja panid aia taga jalga, aga võistluspaigad on 10-minutilise bussisõidu kaugusel," sõnas Raju.

Raju sõnul on eestlaste toad olümpiakülas juba ammu broneeritud. Eraldi on vaja võib-olla elamine korraldada Kelly Sildarule, kelle võistluspaik külast kaugemal asub. "Freestyle-suusa ja lumelaua alad toimuvad kõige kaugemal. Olen Tõnis Sildaruga seda skeemi arutanud. Kui olümpia lähemale jõuab, siis vaatame konkreetsemalt," ütles Raju.

Olümpiakülasid on Pyeongchangis kaks - üks all-linnas, kus on jäähoki, curlingu, iluuisu ja kiiruisu areenid ning teine mägedes suusaradade juures. Korraldajad on lubanud sportlaskülad valmis saada tänavu septembriks.

Murekoht on aga koondise taustajõudude ja muude ametnike majutus, sest hotelle on mägedes vähe ja needki väga krõbedate hindadega.

Olümpia korraldajad seisavad veel silmitsi rea probleemidega, mis meid otseselt ei puuduta. Näiteks pole veel välja hõigatud lõplikku olümpia eelarvet, mis oleks pidanud toimuma juba sügisel, kuid lubati erandkorras lükata jaanuari peale. Ühtlasi pole korealastel paigas selget plaani, mis saab võistluspaikadest pärast olümpiat.