EOK programm PÖFFil toob vaatajateni 12 erilist spordifilmi

Eesti Olümpiakomitee asepresidendi Jüri Tamme sõnul on filmikunst väga mõjus: "Film võimaldab avada maailma läbi mitmete vaatenurkade, kuhu pilk tavaliselt ei ulatu. Tänavuse PÖFFi spordifilmide programmis on väga erinevaid linateoseid, aga kõik nad on erilised ning garanteerivad vaatajale samaaegselt vaatemängu, mõtteainet ja emotsioone. Eriline heameel on, et PÖFF on üks esimesi Euroopa festivale, kus PyeongChang 2018 taliolümpiamängude film “Üle piiri” linastus aset leiab. Olümpiamängude otseülekandeid jälgides jäävad paratamatult teisejärguliseks näiteks spordi taustajõudude tegemised, spordirajatiste saamislood ja saatus ning looduskeskkonda suhtumise temaatika. Parafraseerides Ameerika Ühendriikide investorit, ettevõtjat ja filantroopi Edward Buffet kinnitan, et ka spordimaailmas on tahavaatepeegel alati tuuleklaasist selgem. Kutsun kõiki filmi- ja spordisõpru kinno osa saama põnevatest ja inspireerivatest lugudest."

PÖFF-i programmis linastuvad järgmised spordifilmid:

Üle piiri (“Crossing Beyond”, Lõuna-Korea, 2018, rezisöör Yi Seung-jun) on PyeongChang 2018 taliolümpiamängude ametlik film, mis räägib sportlaste unistustes jõuda olümpiale, kuid teekond sinna on aga käänuline, täis ohverdusi ja kannatusi. Olümpiamängude kuvand kui ülimast sportlikust saavutusest ei ole kadunud ka tänapäeval, kuid olümpiamängud on oma ülesehituselt muutunud, juurde on tulnud uusi alasid ning tänu kaasaegsele meediale on sellest saanud ülemaailmne sündmus. Filmis tutvustatakse viit sportlast ja nende teekonda 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiale. Inimlikus pingutuses peitub ilu, olgu siis selle pingutuse tulemuseks esimene või viimane koht. Inspireeriv dokumentaalfilm viib tõelisele spordipeole, kus kohtuvad suured saavutused ja eneseületus.

Ajasõit (“Time Trial”, Suurbritannia, 2017, rezisöör Finlay Pretsell) on film jalgrattaspordi suursündmusest Tour de France, kuidas see loob kangelasi ja võtab neid. David Millar soovis oma elus kas või korra osaleda maailma kõige raskemal ja suuremal velotuuril, kuid lõpuks osales ta seal lausa 12 korda. 2004. aastal dopinguga vahele jäänud Millarit loeti briti üheks andekamaks ratturiks, kellele ennustati suurt tulevikku. Pärast dopinguskandaali sai temast üks aktiivsemaid dopingu vastu võitlejaid. Finlay Pretselli esimene täispikk dokumentaalfilm „Ajasõit” on täistabamus, näidates rattaspordi võlu ja valu selle kogu täiuslikkuses ja viletsuses. See on portreelugu, aga samas ka omamoodi road movie – nädalatepikkune piinlemine rattasadulas tundub tobe ka ratturitele endile, kuid ometi on nende meeste vaim pealtnäha murdumatu. Režissöör portreteerib oma kangelast peenelt, mitte talle hinnangut andes, vaid samm¬haaval tema karakterit avades, jutustades lugu oskuslikult ja kaasahaaravalt.

Nagano lindistused (“The Nagano Tapes: Rewound, Replayed & Reviewed” • USA, Tšehhi, Kanada, 2018, rezisöör Ondrej Hudecek) on sajandi hokimatši 20. Aastapäevaks pühendatud teos. See on innustav lugu Tšehhi Vabariigi ajaloolisest kuldmedalivõidust meeste hokimängus 1998. aasta Nagano taliolümpia¬mängudel on üles võetud nn „Nagano lintidele” üles võtnud olümpiakanal Five Rings Films. Auhinnatud režissöör Ondrej Hudecek paneb dokfilmi elama, intervjueerides maailma parimaid hokimängijaid, kes meenutavad Naganos saadud kogemusi, ning kasutades avalikkusele seni nägemata ajaloolist arhiivimaterjali.

Eirates gravitatsiooni (“Free Solo”,USA, 2018, režissöör E. Chai Vasarhelyi) portreteerib peenelt emotsionaalset mägironija Alex Honnoldsist, kes võtab ette katsumuse, kust eluga välja tulla on väga raske, ta on võtnud endale sihiks vallutada üks maailma keerulisemaid kaljuseinu. National Geographic’ule omase võimsa pildikeele ja suurepärase muusikaga film näitab mägironimist selle spordiala täies hiilguses ja raskuses. Inimene on alati tahtnud vallutada mägesid, rännata sinna, kuhu tundub olevat võimatu minna, ja panna end proovile, seades teinekord ohtu ka enda elu.

Wayne (“Wayne”,Austraalia, 2018) on film motoringrajasõitjast Wayne Gardnerist, kes 30 aastat tagasi, esimese austraallasena võitis Moto GP 500 sarja. See fakt iseenesest ei olekski midagi erilist, kui mitte arvestada seda, kuidas Wayne’ist sai üks selle spordiala ikoonilisemaid esindajaid. Mees, kelle elu oli kui pidev Taaveti ja Koljati heitlus, suutis vaatamata kõigile raskustele ja tõrjutusele välja murda ning end kuninglikus motosarjas maksma panna. Mitmed kuulsad motosportlased peavad täpselt sada starti teinud Gardnerit üheks läbi aegade suurimad võidusõitjaks. Film avab emotsionaalselt ja kaasahaaravalt selle suurepärase sportlase isikut, näidates, kui oluline on elus jääda inimlikuks ja ausaks igas olukorras. Pole vahet, kui kiire sa ring¬rajal olla suudad, elu on alati sinust kiirem.