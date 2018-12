EOK „Märka järgnevat põlvkonda“ stipendiumi said Saveli Novikov ja Rauno Sappinen

EOK järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ projektijuht Natalja Inno sõnul on EOK jaoks noorte saavutusspordi arendamine üks prioriteete. „Meie eesmärk noortespordi arendamisel on läbi märkamise, koolitamise ja toetamise aidata kaasa Eesti tippspordi järelkasvu arengule. Järelkasvutiimil on selles sümboolne roll, et anda noortele ja nende treeneritele teada, et nende tööd ja talenti on märgatud ning usume neisse,” ütles Inno.

19-aastane jäähokimängija Saveli Novikov on sirgunud HK Tornaado klubist ning praegu mängib HC Kalev Vikingi ridades. Ta on maailmameistrivõistlustel mänginud meeste koondises kaks turniiri, U20 koondises kolm turniiri ning U18 koondises kaks turniiri. Novikov on ka üks põhilisi kaitsemängijaid tulevakseks kevadiseks meeste MM-turniiriks, mis peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis. Novikovi treenerina pälvis stipendiumi Gennadi Korobov.