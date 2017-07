EOK lähetab Euroopa noorte olümpiafestivalile 49-liikmelise koondise

Eesti Olümpiakomitee lähetab 23.-29. juulil Ungaris Györis toimuvale 14. suvisele Euroopa noorte olümpiafestivalile 49 sportlast seitsmel alal: aerutamine, jalgratas, judo, kergejõustik, korvpall, ujumine ja tennis.

Eesti delegatsiooni juhi Merle Kaljuranna sõnul ootab koondist ees tõeline olümpiavaimust kantud suurvõistluse elamus. “Noored saavad olümpiafestivalilt oma tippspordikarjääri esimese multispordi suurvõistluse kogemuse. Tänu noorele eale on see paljudele sealjuures üldse esimene võistlus, kus rahvusvaheliselt konkurentidega mõõtu võtta. Kõigil spordihuvilistel tasub koondise käekäigul kindlasti silma peal hoida, sest noorte olümpiafestivalilt on võitnud oma esimesed rahvusvahelised medalid paljud Eesti sportlased, kes on jõudnud ka täiskasvanuna maailma absoluutsesse tippu,” rääkis Kaljurand.

Eesti koondisesse pääsesid:

• Aerutajad Alina Remme, Polina Maria Novak, Aron Faber, Vladislav Mihhailov

• Jalgratturid Anet Sirvel, Carol Kuuskman, Aidi Gerde Tuisk, Gleb Karpenko, Toomas Vool, Erki Laanemäe

• Judokad Daniel Markus Vardja, Deniel Nuriev, Ralf-Stiven Viru, Karl Tüksammel, Simon Sülla, Martin Zujev

• Kergejõustiklased Emely Karhu, Marleen Mülla, Gedly Tugi, Liis Grete Atonen, Lilian Turban, Marilis Remmel, Maksim Mihhailov, Ken-Mark Minkovski, Eerik Haamer, Enrico Hänilene

• Korvpallimeeskond koosseisus Kerr Kriisa, Ran Andre Pehka, Hannes Saar, Kaspar Kitsing, Kaspar Lootus, Joonas Riismaa, Kristo Tammiksaar, Patrik Peemot, Leemet Loik, Kristjan Kokk, Karl Gustav Paloots, Peeter Toomas Tael

• Tennisistid Carol Plakk, Katriin Saar, Aleksander Georg Mändma

• Ujujad Kertu Kaare, Laura Kalvet, Melissa Priidel, Laurika Lint, Katriin Hansalu, Mark Sovtsa, Alex Ahtiainen, Sergei Volkov

“Hea meel on, et üle aastate on taas programmis aerutamine, mis annab ka neljale Eesti nooraerutajale võimaluse olümpiafestivalist osa saada. Samuti on hea meel, et pallimängualadel, kus on väga keeruline peale saada, õnnestus poiste korvpallimeeskonnal Györi pääs lunastada,” ütles Kaljurand.

Sportlasi saadab 24-liikmeline taustajõudude tiim, koondist riietavad Nike ja Monton. Olümpiafestivalil tegutseb korvpallikohtunikuna Mihkel Männiste.

Rikka ajalooga Györ on suuruselt kuues Ungari linn ning ühtlasi ülikoolilinn, kus elab 130 000 elanikku. Kaljuranna hinnangul on spordirajatised Györis võimsad. “Võistlus- ja treeningtingimused on Györis tõsiselt heal tasemel ja neid on arvukalt. Näiteks kergejõustikustaadion saab olema uhiuus – valmib just olümpiafestivali ajaks. Spordirajatised asuvad linnas kompaktselt koos ning koondisel saab olema mugav liikuda võistlus- ja treeningpaikade ning majutuskoha vahel,” rääkis Kaljurand.

Noorte olümpiafestivali eesmärk on propageerida sporti ja olümpiaväärtusi, inspireerida noori spordiga tegelema ning edendada ausat mängu ja sallivust. 2017. aasta suvise Euroopa noorte olümpiafestivali programmis on kümme spordiala ja kokku jagatakse välja 39 medalikomplekti. Iga kahe aasta tagant korraldataval noorte olümpiafestivalil saavad osaleda sportlased vanuses 14-18 aastat. Festivalile on oodata kokku ligi 3600 sportlast-treenerit 50 riigist.

Eesti koondist on suvistel Euroopa noorte olümpiafestivalidel saatnud varasematel aastatel edu. Kolmeteistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt on Eesti koondis võitnud kokku 10 kuldmedalit, 7 hõbemedalit ja 5 pronksmedalit, nende seas Aleksei Budõlin (1993 kuldmedal judos), Martin Padar (1995 kuldmedal judos), Margus Hunt (2003 kuldmedal kettaheites), Kaire Leibak (2005 kuldmedalid kaugushüppes ja kolmikhüppes), Grigori Minaškin (2007 kuldmedal judos), Liina Laasma (2009 kuldmedal odaviskes), Kregor Zirk (2015 kuldmedal 100m liblikujumises), Tanel Kangert (2003 pronksmedal eraldistardist), Rasmus Mägi (2009 pronksmedal 400m tõkkejooksus).