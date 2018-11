EOK avab "Liikumine teeb erksaks" projekti raames esimese võimlemis- ja jõulinnaku

Linnaku avavad EOK asepresident Tõnu Tõniste, Coca-Cola Balti Jookide AS Baltikumi avalike suhete ja kommunikatsiooni juht Nele Normak ja Paide linnapea Priit Värk. Linnaku juurde paigaldatakse ka infotahvel harjutustega.

EOK rajab projekti raames liikumisharrastuse ja õuespordi arendamiseks üle Eesti 12 võimlemis- ja jõulinnakut populaarsetesse ja käidavatesse ajaveetmiskohtadesse, kus need on kõigile soovijatele vabalt kasutada. Rajatavate treeningalade suurus on ca 81 ruutmeetrit ja need on lihtsa ülesehitusega, mis võimaldab teha erinevaid võimlemise, venitus- ja jõuharjutusi.

Projekti „Liikumine teeb erksaks“ raames toetab Coca-Cola Fond 2018. aastal võimlemis- ja jõulinnakute rajamist Eesti erinevatesse paikadesse kokku 42 000 euroga.