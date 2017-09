Enesetaputerroristi käe läbi hukkus kolm süütut spordivõistluse külastajat

Afghanistani pealinnas Kabulis ründas enesetaputerrorist kohalikku kriketistaadionit. Rünnaku tagajärjel sai surma kolm pealtvaatajat, lisaks said seitse inimest vigastada.

Kabuli politsei pressiesindaja Basir Mujahidi sõnul olid staadionil sajad pealtvaatajad. Enesetaputerrorist õhkas end enne areenile jõudmist, kirjutab Reuters.

Kohalik tervishoiuministeeriumi ametnik Mohammad Salim Rasouli kinnitas, et rünnaku tagajärjel hukkus kolm inimest ning vigastatute seas oli ka lapsi. Seni ei ole keegi rünnaku eest vastutust enda peale võtnud.

Enesetaputerroristi rünnaku alla sattus Shpageeza liiga kohtumine. Tegemist on iga-aastase turniiriga, mis tänavu toimub 11.-22. septembrini. Kokku osaleb turniiril kuus meeskonda. Tiimide liikmete hulgas on ka välismaalasi. Esindatud on peamiselt Sri Lanka, Zimbabwe ja Lõuna-Aafrika Vabariigi mängijad.

Rünnak leidis aset ajal, kui kohtumises oli paus. Hiljem jätkus kohtumine plaanipäraselt.