Enesekaitse nipid selgeks äpi vahendusel

Lisaks antakse videotes ülevaade üldistest enesekaitse põhialustest ja näidatakse, kuidas hakkama saada juhul, kui ründaja kasutab relvana mõnd niisugust eset nagu pudel, kruvikeeraja, nuga vmt. Videod on lihtsad ja enda kaitseks tehtavad liigutused neis kergesti jälgitavad – krav maga on Iisraeli päritolu taktikalise enesekaitse süsteem, mida on tänu selle loogilisusele lihtne õppida. Äpi puhul meeldibki, et õpetatavad võtted on lihtsad ja jäävad kergesti meelde. Ehkki käitumine kallaletungi korral tundub videos lihtne ja ründaja vastu tegutsemine loogiline, on selge, et pelgalt videote vaatamisest enesekaitsetase ei tõuse. Selleks, et oskaks keerulises situatsioonis tõesti kiiresti ja efektiivselt käituda, tuleb võtteid kindlasti proovida ka praktikasse rakendada ehk harjutada. Kui selle tarbeks spetsiaalsesse trenni ei ole plaanis minna, tuleks leida sõbrad, kellega koos harjutada.

Tänu võitluskunstide õppimisele:

oskad ennast, oma lähedasi ja ümbritsevaid kaitsta;

arendad füüsilist vormi ja vitaalsust;

suurendad enesekindlust;

distsiplineerid keha ja meelt;

maandad pingeid ja stressi.

