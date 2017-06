Endise sporditähe poeg sai pesapallilöögist nii karmi vigastuse, et teda hoitakse kunstlikult elus

15-aastasel Jasonil tehti algselt paar õmblust ning lasti koju. Nädala pärast pidi ta minema arsti juurde lihtsalt kontrolli, kuid visiidi ajal hakkas tal ninast uuesti verd jooksma ja seda ei suudetud peatada.

Haiglas tehti uuringud ja avastati, et löök näkku vigastas ta arterit. Noormehele tehti küll operatsioon, kuid iga liigutus tõmbas haava lahti.

Arstid otsustasid panna Jasoni paralüütilisse seisundisse, et peatada tema liikumine ja anda haavale aega paraneda.

I don't think y'all understand how much of a champion this child is 💛 pic.twitter.com/TaGn7XPFq5