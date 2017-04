EMil 9. koha saanud Raul Must: ei pidanud närvipingele vastu

Raul Must

Taanis toimuvatel sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel sai Eesti esireket Raul Must (BWF 58) kaheksandikfinaalis kaotuse seitsmenda paigutusega ja maailma edetabelis 30. kohal asuvalt prantslaselt Brice Leverdezilt 21:18, 16:21, 8:21.

Mäng algas Musta jaoks lootusrikkalt, kui esimeses geimis juhtis ta koguni kümne punktiga. Geimi lõpuks võttis Leverdez järele, kuid geimivõit siiski eestlasele. Teises geimis oli kogu aeg punkti-paariga peal vastane ja viigistas mänguseisu. Kolmandas geimis Must enam õiget mängu ei leidnud ja pidi tunnistama pikas 55 minutit kestnud kohtumises Leverdezi paremust.

“Kehva kaotus, seekord oli hea võimalus teda võita. Taseme poolest olin võrdne, kuid ei pidanud närvipingele vastu. Teises geimis lõi närv sisse ja mängisin alla oma taseme. Kahjuks on olnud sageli nii, et mängin mingi perioodi mängust hästi ja siis kehvasti ega suuda sellest kehvast perioodist välja tulla. Hea võimalus oli seekord EM-l medal võita, kuid kui ise teed vead ära, siis seda ei tule kahjuks,” sõnas Must mängu järel.