Embrich: oleks vaja veel üht Kristjanit, et igaüks saaks oma

Eesti epeenaiskonna liider Irina Embrich on parima võistkonna liikmena pärjatud neli korda, kuid esimesel puhul Kristjaneid ei jagatud.

„Meil on kolm Kristjanit, kuid naiskonnas neli liiget,” tõdes Embrich. „Seega on eesmärk võita veel üks kuju, et igaüks saaks oma.”

Embrich tunnistas, et ta polnud väga kindel, et aasta võistkonna tiitel epeenaistele tuleb, kuigi neil oli ette näidata maailmameistritiitel: „Meie konkurendid olid kõvad ja kahtlusi oli kuni lõpuni.”

Küsimusele, kas järgmisel hooajal on eesmärk võita nii MM kui EM-kuld, vastas Embrich: „Medalit võita pole lihtne. Alustame ühest, kui selle kätte saame, läheme teise järele.”