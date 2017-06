Eile selgitati 9-aastase vaheaja järel välja Eesti meister blackjackis

Eile kulmineerusid blackjack’i Eesti meistrivõistlused, kus 118 eelvoorudes osalenud võistleja seast selgitasid enda hulgast parima seitse finalisti. Eesti meistriks krooniti Andres Simson.

Eesti XI blackajcki meistrivõistluste eelvoorud toimusid Tallinnas ja Tartus alates 8. maist ning kulmineerusid eile finaaliga Olympic Park Casinos, kuhu pääsesid seitse eelvoorudes parima üksiktulemuse teinud võistlejat.

Meistrivõistluste peakorraldaja Risto Suurpõllu sõnul saavutas Simson finaali esimese vooruga, mil kõik võistlejad laua taga üksi mängisid, pea kahekordse edu oma lähima konkurendi ees ning suutis teises voorus, mil võistlejad mängisid koos ühe laua taga, seda edu hoida. “Võidu tõid head strateegilised otsused just teises mänguvoorus, kus ta keskendus pigem vastaste mängu nurjamisele kui enda tulemuse parandamisele,” kirjeldas Suurpõld.

Kõikidele finalistidele olid välja pandud rahalised auhinnad. Värske Eesti meister viis lisaks võidukarikale koju 2500 eurot auhinnaraha.

Blackjack’i näol on tegu ühe populaarseima kasiinos mängitava kaardimänguga, kus on oluline roll nii oskustel kui õnnel. Eesti meistrivõistluste traditsioon on tänavu ellu äratatud pärast 9-aastast pausi. Viimati võisteldi turniiriformaadis Eesti parima blackjack’i mängija tiitlile 2008. aastal.