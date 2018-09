Eiki Nestor ei oska spordita elada

Riigikogulaste distsipliinist ja halbadest harjumustest võib lugeda meie kollasest ajakirjandusest, aga Eiki, võrdle palun rahvaasemike sportlikku vormi täna ja 25 aastat tagasi.

Hullumaja! Riigikogu meenutab juba heas mõttes spordilaagrit. Neid inimesi riigikogus, kes tegelevad regulaarselt spordiga, ei ole kordi, vaid vaata et kümneid kordi rohkem kui veerandsada aastat tagasi. Tookord olid üksikute alade fanaatikud, aga praegu on jooksjad, tennisemängijad, võrkpallurid, korvpallurid.

See, et Eesti on võitnud üle kümne aasta jutti Balti Assamblee korvpalliturniiri – no kuulge, mis me räägime! Vanu korvpallureid on Leedu parlamendis rohkem, aga nad ei tule tervise tõttu enam väljakule. Aga Virgilijus Alekna (kahekordne olümpiavõitja kettaheites, 200 cm pikk ja 130 kg raske) pani eelmisel aastal Pärnus meie vastu kaks kolmest, põrguline!

Kohati jääb mulje, et ainult sportlasi riigikokku valitaksegi.

Eiki Nestor on Kalamaja poiss. Ka siis oli see eksklusiivne elamurajoon, tõsi, teistel põhjustel.

Seal elasid tööinimesed, kellele ei antud mingitel põhjustel korterit uuselamurajooni Mustamäele. Lisaks pensionärid, joodikud ja pätid. Ka üliõpilased, kes olid ühiselamukohast ilma jäänud.

Spordiväljakuid seal vist ülemäära palju ei olnud?

Ei olnud. Aga see ei seganud.

Kalamajas oli poistel sel ajal kaks mängu: sõda, kus lasti ragulka abil sinklitega üksteise pihta, ja jalgpall. Jalgpalli mängisime tuletõrjehoovis, mis asus Köie ja Suure-Laagri tänava lõpus. Seal ma veetsin suurema osa oma ajast, kui parasjagu sõda ei mänginud.

Aga spordipisiku said sa oma isalt Eerik Nestorilt (1920–1985), kes oli enne sõda hirmkõva maadleja?

Kas just hirmkõva, aga Eesti koondise kandidaat ta 1940. aastal toimuma pidanud Tokyo olümpiamängude eel oli.

Maapoiss tuli linna, töötas ühes kaalutöökojas ja maadles.

Ja siis põhiliselt maadles, sest isa viimane töökoht enne sõda oli Kadrioru staadioni riistakambri juhataja.

Isa pidi kord nädalas üle lugema kogu Kadrioru staadioni inventari, kõik kuulid, odad ja kettad. Ja selle eest maksti talle maru head palka.

Siis tuli sõda ja pärast seda ta enam ei maadelnud. Aga kaasa elamas käisime ikka. Nii et esimene spordiala, mida ma vaatamas käisin, oli maadlus.

Olen näinud isegi Johannes Kotkast (1915–1998) Eesti meistrivõistlustel maadlemas!

