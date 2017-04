Eestlasest võib saada Maailma Kabeföderatsiooni president

1.-17. oktoobrini Tallinnas peetavate rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistluste ajal toimub 7. oktoobril Maailma Kabeföderatsioon (FMJD) korraline üldkogu, kus 65 liikmesriigi esindaja poolt valitakse föderatsioonile uus president. Eesti Kabeliit esitas presidendikandidaadiks Janek Mäggi ning finantsjuhiks Aare Haraku.

“Oleme Janekiga koos töötanud kümme aastat – alates 2007. aastast, mil ta valiti Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) presidendiks,” rääkis Maailma Kabeföderatsiooni praegune president, hollandlane Harry Otten. “EDC on kindlasti maailma juhtiv kontinendi konföderatsioon ning Janek on selle presidendiks tagasi valitud kaks korda. Ta on osalenud Euroopa kabe juhina FMJD juhtimises kümnendi ning on tänaseks kogenud ja küps võtma teatepulga üle. Toetan Janeki kandidatuuri ning soovin koos temaga jätkata uues, sügisel valitavas juhatuses FMJD vastloodava rahvusvaheliste suhete juhina, kelle üheks ülesandeks on saada kabele Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametlik tunnustus.”

Teise eestlasena kandideerib üldkogul FMJD finantsjuhiks Aare Harak, kes on seni töötanud FMJD finantskomisjoni esimehena. "Aare Harak on kabeföderatsiooni finantskomisjoni juhtides näidanud üles professionaalsust ja täpsust, mida finantsvaldkond vajab," rääkis FMJD peasekretär Frank Teer. “Usun, et uus juhatus hakkab tööle tõhusa meekonnana, kes väärtustab seniseid kogemusi ning suudab kabe rolli maailmas järgnevatel aastatel oluliselt kasvatada.”

“Janek on Eesti, Euroopa ja maailma kabeelu edendanud alates 1999. aastast,” rääkis Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. “Ta on olnud Eesti Kabeliidu juhatuse liige siiani, ühtekokku 18 aastat, kuni 2015. aastani ka president. 2007. aastast, mil Janek valiti EDC presidendiks, on Tallinnas ka Euroopa Kabekonföderatsiooni peakontor. Tänu sellele on Tallinnas toimunud igal aastal vähemalt üks rahvusvaheline tiitlivõistlus, mõnel aastal mitu. Kõige olulisemad on olnud Euroopa meistrivõistlused 2008 ja 2014 ning 2013. aastal toimunud MMi tiitlimatš. Juhul, kui Janek sügisel ametisse valitakse, avab see Eesti kabele võimaluse muutuda Euroopa kabepealinnast maailma kabepealinnaks. Oleme veendunud, et Tallinn on suutnud Maailma Kabeföderatsioonidele kinnitada – me väärime seda võimalust.”

Harry Otten on FMJD presidendina tegutsenud alates 2009. aastast. Otten teatas, et ei kavatse peale ametiaja lõppu enam uuesti kandideerida. Kui Janek Mäggi osutub presidendivalimistel valituks, astub ta Euroopa Kabekonföderatsioon (EDC) presidendi kohalt tagasi ja EDC peakontor kolib Eestist ära. Maailma Kabekonföderatsioon hakkab oma peakontorit jagama Tallinna ja Amsterdami vahel.

“Sügisel toimub peale Maailma Kabeföderatsiooni üldkogu järgmisel päeval, 08. oktoobril ka Euroopa Kabekonföderatsiooni korraline üldkoosolek,” ütles Tarmo Tulva. “Janekil on Euroopa presidendina jäänud veel 2 aastat, kuid juhul, kui ta valituks osutub, astub ta sellelt kohalt tagasi ning Tallinnas valitakse ka Euroopa Kabekonföderatsioonile uus president. Kindlasti teeme tööd selle nimel, et kui muutus on uue ameti tõttu vajalik, saaks valitud väärikas uus president ka EDC-le ning peakontor saab kolida hea organiseerimisvõimega kaberiiki.”