Eestlased on jõudnud Austrian Openil poolfinaali

Hetkel Austrias toimuval Maailmakarikaetapil on eestlased näitamas head minekut. Raul Must on jõudnud Meesüksikmängus Poolfinaali ning Kristin Kuuba ja Helina Rüütel on sama suutnud naispaarismängus. Naisüksikmängus jõudsid Getter Saar ja Kristin Kuuba teise ringi.

Meesüksikmängus on viienda paigutusega Raul Must(66) näidanud suurepärast minekut, olles alistanud 3 tugevat vastast, sealhulgas Venemaa esinumbri ning kohtub homme poolfinaalis 2 paigutust omava India mängumehega.

Tulemused:

Raul Must 21:13 ja 21:6 Duarte Nuno Anjo (111) Portugal

Raul Must 17:21 21:18 ja 21:15 NG Zin Rei Ryan(113) Indoneesia

Raul Must 21:23 21:18 ja 21:11 Vladimir Malkov(54) Venemaa

Raul Must - Parupalli Kashypap (44) India

"Turniir on kujunenud väga edukaks. Olen saanud tervise enam vähem korda ja vorm sellest ka palju paremaks läinud. Veerandfinaal Venemaa esinumbri Malkovi vastu oli väga raske punkt punktis mäng, kus suutsin kolmandas geimis enda paremuse maksma panna. Homme on vastaseks väga hea India mängumees. Et selles mängus mingitki varianti omada pean hästi taastuma ja vaimselt väga hästi häälestama," ütles Must pärast kohtumist.

Naisüksikmängus suutsid põhitabelist alustanud Getter Saar(126) ja Kristin Kuuba(111) jõuda teise ringi, mõlemad alistasid avamatšis endast maailmaedetabelis mitukümmend kohta eespool paikneva neiu, Helina Rüütel kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud.. Kristin alistas esimeses ringis Maailma 69 reketi, Ukrainlase Maria Ulitina(69) 18:21 21:10 ja 21:15, kuid pidi järgmises ringis leppima 15:21 10:21 kaotusega venelanna Victoria Slobodyanyuki(238) vastu. Getter Saar alustas turniiri võiduga türklanna Ailye Demirbagi(94) üle 21:9 ja 23:21, kuid pidi veerandfinaalis 3:5 seisult haiguse tõttu Indoneesia neiu Asty Dwi Widyaningrum(158) vastu loobumisvõidu andma.

Helina Rüütel(190) 9:21 ja 20:22 Pornpicha Choeikeewong (668) Tai

Kristin Kuuba 18:21 21:10 ja 21:15 Maria Ulitina(69) Ukraina

Kristin Kuuba 15:21 ja 10:21 Victoria Slobodyanyuk(238) Venenaa

Getter Saar 21:9 ja 23:21 Ailye Demirbag (94) Türgi

Getter Saar 3:5 - Asty Dwi Widyaningrum(158) Indoneesia

Kristin Kuuba ütles pärast kaotust: "Esimese üksikmänguga jäin rahule. Suutsin alistada tugeva mängija, kes paikneb hektel maailmas 69.positsioonil. Mängisin taktikaliselt õigesti ning suutsin sobivaid lahendusi leida. Teise üksikmänguga rahule ei jäänud. Puudus värskus, ilmselt andsid eilsed kaks mängu tunda, naispaar veel hilisõhtul ning taastumiseks vähe aega. Kuid vastane mängis väga hästi ning minule täna võimalust ei andnud."

"Türklase vastu oli magus võit, kuna kaotasin talle just eelmine nädal. Haiguse tõttu pidin kahjuks katkestama, loomulikult oleksin tahtnud edasi mängida kuna vorm tundub hea, aga eks tervis on kõige tähtsam ja pean mõtlema ka järgnevatele turniiridele, et saaksin seal siis mängida," lisas Saar.

Paarismängus on Kristin ja Helina üle 2 kuu esimest korda taas maailmakarikaetapil ning tegemas üht elu parimat turniiri. Pöidlavigastusega eemal olnud Helina on taastunud ja eelmisel nädalal võistkondlilul EM-l näidatud hea mäng on Austrias jätkumas.

Rüütel/Kuuba(65) 21:12 ja 21:18 Kuo/Lin(574) Taiwan

Rüütel/Kuuba 23:21 ja 21:7 Slobodyanyuk/Tarasova (677) Venemaa

Rüütel/Kuuba 15:21 21:18 ja 21:10 Arkhangelskaya/Vorobeva(-) Venemaa

Rüütel/Kuuba - Hobara/Sone(526)Jaapan