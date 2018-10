Eestlased noorte olümpial: vasaraheites 7., korvpalli viskevõistluselt 13. koht

Hendrik Õun pidas maha vibulaskmise individuaalvõistluse 1/16 eliminatsiooniringi Iraani sportlase Reza Shabani vastu. Duell oli kõrgetasemeline: 60 meetri pealt tabas Õun neljas setis kaks tabamust kümnesse, seitse tabamust üheksasse ning kolm seitsmesse, samas suutis vastane enamat – viis tabamust kümnesse, neli üheksasse ja kolm kaheksasse, kusjuures viimases setis tulid tal kõik kümnesed. Õun suutis võita ühe seti, kuid kolm setivõitu ja duellivõit läksid ikkagi vastasele. Kokkuvõttes teenis Õun noorteolümpialt rahvusvahelise segapaaride võistluse 6. koha kõrvale individuaalvõistluse 17. koha.

„Ootused olid suuremad, aga teadsime, et see ei tule lihtne duell. Kuna segatiimi laskmisel oli läinud kokkuvõttes hästi, siis paratamatult lootsime ka siit head tulemust. See pani ka suuremad pinged peale. Vastane oli põhimõtteliselt võidetav, aga õnne kuigipalju täna ei olnud ning paar viga said otsustavaks,“ ütles Õuna kohapealne treener Pearu Jakob Ojamäe.

Teisipäeval on noorteolümpial võistlustules Eesti kergejõustiklased: teivashüppaja Eerik Haamer, odaviskaja Gedly Tugi ning 200m jooksus Ken-Mark Minkovski ja Ann Marii Kivikas. Kõiki nelja ootab ees teine ja otsustav võistlusvoor, kuhu tulevad kaasa esimese vooru tulemused.

Haamer püstitas laupäevasel võistlusel uue Eesti U18 rekordi 5.15, mis oli teivashüppe avapäeva teine tulemus. Tugi sai odaviskes kirja 52.65, mis on esimese võistlusvooru kuues tulemus. Minkovski jooksis esimese võistlusvooru seitsmenda ajaga 21,69 end A-finaali ning Kivikase aeg 25,43 oli kokkuvõttes 15. Kergejõustikuvõistlused algavad Eesti ajas kell 20.