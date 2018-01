Eestlanna pääses taas jiu-jitsu Euroopa meistrivõistlustel poodiumile

Sel nädalal toimuvad Lissabonis IBJJF Euroopa meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus. Eesti võitleja Liisi Vaht saavutas lillade vööde arvestuses sulgkaalus hõbemedali.

Eestlanna esimene vastane oli väga tugevast klassist. Alexa Nicole Yanes oli vastane, kes võitis teda vaid kuu aja eest toimunud maailmameistrivõistlustel. Seekord tuli lahingust võitjana välja Vaht - seda napi kahe edu abil.

Veerandfinaalis võitis Vaht rootslasest vastast Tove Kärkit Vaht vaid pooleteise minutiga kraekägistusega. Finaalis kohtus ta Anja Bergoga, võitlejaga, kelle vastu oli Vaht teinud matši ka varem. Seekord suutis võita Bergo.

“Esimese matši võidu üle on mul eriti hea meel. Maailmameistrivõistluste kaotus läks vigastuse nahka: vastane nägi seda ja kasutas ära. Nüüd sain teha temaga täisväärtusliku matši,” tõdes Vaht.

Poolfinaali vastasega on Vaht varemgi kohtunud - ka siis võidukalt. “Tegemist on tugeva vastasega,” leidis Vaht. “Finaalis läksin kokku vastasega, kellega on mul alati väga tasavägised matšid. Tegin valeotsuse, see sai saatuslikuks.”

Eesti jiu-jitsusportlastest tegid debüüdi Laura Mallene (valged vööd), Reiko Kolatsk (sinised vööd) ja Taavi Vaigla (sinised vööd), Tanel Veskus (sinised vööd), kes kõik piirdusid esimese ringiga.

Esimeses ringis pidi alla vanduma ka Tõll Simson (lillad vööd). Sten Maaslieb (lillad vööd) suutis võita esimest ülitugevat vastast, teises ringis võttis vastu kaotuse punktidega.

Reedel astub võistlustulle Kristjan Mäe (lillad vööd, masters klass), nädalavahetusel Martin Aedma (mustad vööd).