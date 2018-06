Eestisse tulevad sulgpalli EM-tiitleid jahtima 34 riigi noored

Euroopa sulgpalliliit avaldas sügisel Tallinnas sulgpalli junioride Euroopa meistrivõistlustel osalevate riikide arvu. EM-ile Eestisse sõidavad võistlema 34 riigi koondised, mis märgib võistluste ajaloos osalevate riikide arvu rekordi kordamist.

7.-16. septembril Kalevi spordihallis toimuvad juunioride Euroopa meistrivõistlused on esimesed omataolised Baltikumis. Kümne võistluspäeva jooksul selgub esmalt võistkondlik Euroopa meister ja seejärel individuaalsed tiitlivõitjad.

Euroopa sulgpalliliidu võistluste valdkonna juht Jimmy Andersen tundis heameelt, et nii paljud riigid on oma sportlased Tallinnasse saatmas: "Juunioride EM on kindlasti Euroopas üks sulgpalli tähtvõistlusi. On suurepärane näha, et järjest rohkemates riikides on häid mängijaid, kellega sel võistlusel osaleda ja EM-le on tulemas üha uusi riike. Nii saame Tallinnas esmakordselt EM-il tervitada Moldovat."

Juunioride EM-ilt on tuule tiibadesse saanud mitmed praegused tähtmängijad nagu olümpiavõitja Carolina Marin Hispaaniast ja maailmameister Viktor Axelsen Taanist.

"Juunioride EM on Eesti spordipublikule kindlasti hea võimalus näha selle mängulise ja atraktiivse spordiala tulevikutähti oma silmaga," lausus Eesti sulgpalliliidu president Karol Kovanen. "Loodame, et parimad noored Euroopa ja Eesti mängijad innustavad paljusid noori ka ise rohkem sporti tegema ja liikuma."