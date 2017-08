Eestisse ehitatakse tipptasemel veespordi ja vabaaja keskus

Endise Aidu põlevkivikarjääri tehismaastikule luuakse ainulaadne külastusatraktsioon “Aidu Veemaa”. Keskus ühendab tipptasemel veespordi ja mitmekesised vabaaja aktiivse veetmise võimalused. Põnevalt organiseeritud Veemaa pakub veesõite, suplust, aerutamist, sõudmist, veemotot, ronimist ja kultuurielamusi.

Aidu karjääri tehismaastikule rajatud veespordi­ ja vabaajakeskus „Aidu Veemaa“ ja seal pakutavad teenused kannavad edasi lugu endise karjääriala taassünnist. Aidu Veemaa loomisega algab Aidu karjääris uus ajajärk, mis on suunatud karjääriala rekultiveerimisele ja positiivsele tulevikule.

„Endise põlevkivikarjääri ümberkujundamiseks korraldati ideekonkurss, kus kõik huvilised osaleda said. Meie hinnangul võitis konkursi toona pakututest parim äriplaan ning meil on hea meel, et ka EAS projekti rahastada otsustas,“ ütles Eesti Energia turundusjuht Leitti Mändmets. „Aidu Veemaal on kindlasti potentsiaali kujuneda kogu Ida-Virumaa turismimagnetiks ning soovime projekti elluviijatele enda poolt edu, oleme nõuga neile ka edaspidi toeks,“ lisas Mändmets. Eesti Energia on Aidu põlevkivikarjäärile uue elu andmisele oma panuse andnud, rajades sõudekanali ning rekultiveerides maastiku ümber metsa- ja põllumaaks.

Projekti tulemusena rajatakse rahvusvahelistele nõuetele vastav veespordikeskus, mis võimaldab korraldada rahvusvahelisi tippspordivõistlusi. Lähimad nõuetele vastavad kanalid asuvad enam kui 900 km kaugusel Venemaal.

Erinevatele sihtgruppidele arendatakse välja unikaalseid elamusi pakkuv külastusatraktsioon, kus on tegevust kõigile – nii harrastussportlastele, aktiivse puhkuse huvilistele, turismigruppidele, lastega peredele, korporatiivklientidele kui ka ekstreemsuste otsijaile.

Projekti käigus rajatakse teenindushoone koos finišitorniga, saunad ja terviserajad, paigaldatakse sõude- ja aerutamiskanali varustus ning soetatakse mitmesugused veeatraktsioonid ja –sõidukid. Projekti lõpptähtaeg on aprillis 2019.

“Projekti meeskond eesotsas OÜ-ga Cumulus Consulting on keskuse äriplaani ja investeeringutaotluse koostamisel ära teinud tohutu töö. Nüüd aga on tarvis plaan ellu viia – koostada põhiprojekt, viia läbi hanked, sõlmida lepingud partneritega ja rajada Aidu Veemaa”, sõnas SA Aidu Veespordikeskus nõukogu esimees Martin Ilumets.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada keskuse väljaarendamist veidi enam kui 3,7 miljoni euroga. Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega. Kokku on projekti käibemaksuta maksumus ligikaudu 4,4 miljonit eurot.

SA Aidu Veespordikeskus on Eesti Aerutamisföderatsiooni, Eesti Sõudeliidu, Eesti Veemoto Liidu, Eesti Olümpiakomitee ja endise Maidla valla (tänane Lüganuse vald) poolt asutatud sihtasutus, mille eesmärgiks on Aidu Veemaa väljaarendamine. Karjääriala taastamisel teeb sihtasutus aktiivset koostööd Eesti Energiaga.