Eestis tähistatakse täna liikumispäeva

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ütles, et liikumispäeva on oodatud iseenda ja terve Eesti nimel tähistama kõik. “Regulaarne liikumine aitab ennetada terviseprobleeme, tugevdada tervist, tõsta töövõimet ning üleüldse teeb tuju rõõmsaks ja inimesed õnnelikumaks. Tahame, et sellel päeval leiaksid liikumiseks uut motivatsiooni kõik eestimaalased, sealhulgas need, kes täna regulaarsest liikumisharrastusest veel lugu ei pea,” rääkis Sukles.

Rohkem liikuvaid inimesi tähendaks, et Eestimaa inimeseid oleksid tervemad, produktiivsemad, õnnelikumad ning elaksid kauem tervena. Kaudselt on liikumise positiivsed mõjud võimalik konverteerida ka rahasse. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on välja toonud, et iga liikumisharrastusse ja tervislikke eluviisi edendusse panustatud euro toob aja jooksul tagasi kaheksa eurot.

„Tegime riigikogule ettepaneku lisada liikumispäev ka riiklike tähtpäevade nimekirja, et sellega väärtustada terveid ja aktiivseid eluviise ning liikumise positiivset mõju, kuid riigikogu kultuurikomisjoni poliitikutel olid teised prioriteedid. Sellele vaatamata peame meie oluliseks, et see algatus saaks teoks ja oleks toeks liikumisharrastusega kaasneva positiivse võimendamisel. Panustame üheskoos ning teeme head nii endale kui tervele Eestile!” kutsus Sukles.

Liikumispäeva tähistamiseks sobivad kõik meelepärased aktiivsed tegevused, mida tehakse vähemalt 30 minutit järjest. Liikuda ja treenida võib nii sise- kui ka välistingimustes, üksi või koos kaaslastega. Oma liikumispäeva elamust on kõik oodatud jagama sotsiaalmeedias, kasutades teemaviidet #liikumispäev.