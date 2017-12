Eestimaa Spordihing 2017 on Arno Sillat

Eesti Olümpiakomitee auhinna „Eestimaa Spordihing 2017“ pälvis Arno Sillat, kes rajas Eesti Mootorispordi Muuseumi MOMU.

Arno Sillat ütles „Spordiaasta Tähed 2017“ galal auhinda vastu võttes, et raske töö ja vaev on kõige alus. „Ilma selleta ei tule midagi. Seda kirge ja armastust tahaks spordirahvale soovida järgmiseks aastaks!“

Auhinna andis Sillatile üle eelmise aasta laureaat Timo Tints, kelle eestvedamisel ja sadade töötundide tulemusel ehitati Viljandi uisuväljakust kinnine jäähall.

Mootorispordi muuseumi avamiseks ostis ja renoveeris Arno Sillat 1923. aastal ehitatud Ellamaa elektrijaama, mis asub Haapsalu maantee ääres Turbas. 6000-ruutmeetrisesse muuseumisse on Sillat kogunud ligi veerandtuhat põneva looga autot ja mootorratast, mis annavad ülevaate Eesti ja lähiriikide motospordi ajaloost. Esindatud on võidusõidumasinad motospordi kõikidest harudest - autospordist, autokrossist, rallikrossist, ringrajast, orienteerumisest, veemotost. Nende seas on arvukalt haruldusi, näiteks Vormel Estonia mudelid. Lisaks on näitusel hulgaliselt kiivreid, varustust ja karikaid.

Sillat alustas muuseumi rajamist kümmekond aastat tagasi, MOMU avas uksed tänavu suvel.

Eesti Olümpiakomitee eriauhinnaga Eestimaa spordihing pärjatakse inimest, kes oma eestvedamisvõime ja põhimõttekindlusega on eeskujuks ja inspiratsiooniks nii spordis kui kogu ühiskonnas. Varasemalt on Aasta Spordihinge auhinna pälvinud maadlusaktivist Martin Plaser (2013), akrobaat Vello Vaher (2014), võimlemistreener Mall Kalve (2015) ja jäähokiaktivist Timo Tints (2016).