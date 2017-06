Eestil on loota MMi medalit väga omapärasel alal

17. juunil toimuvad Hiinas Guangzhous trepijooksu maailmameistrivõistlused, kus osaleb ka maailma edetabelis 4.kohal paiknev Egle Uljas. Tema nimel on tänaseni ka 400m jooksu Eesti rekord.

Konkurents on alal aga väga tihe ning finaali pääsemiseks tuleb läbida ka eeljooks. Ka selle jooksmiseks tuleb läbida Kantoni tornis täisdistants ehk tõustakse 450 meetri kõrgusele. Et sinna jõuda tuleb läbida 112 korrust ja 2580 trepiastet. Finaali saavad 50 parimat.

Keskpäeval võetakse mõõtu aga sprindidistantsis, mis on "kõigest" 166 meetrit ehk 1096 trepiastet. Sprindifinaal toimub sama päeva õhtul.

MMile pääsesid automaatselt maailma edetabeli kolm paremat märtsikuu tulemuste põhjal. Järgmisena kvalifitseeriusid Euroopa parim mees ja naine, kes esikolmikus ei olnud. Hiinas osaleb naiste maailma esikümnest kaheksa naist.

Eesti esindaja Uljas on maailma edetabelis püsinud juba pikemat aega neljandal kohal ja ootused võistluseks on kõrged. Trepijooksu MMi on korraldatud varasemalt ainult kaks korda, esimest korda peeti seda 2015. aastal Katari pealinnas Dohas.