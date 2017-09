Eesti värske dopinguskandaali valguses: kes kannavad praegu võistluskeeldu?

Reede õhtul jõudis avalikkuse ette järjekordne dopingujuhtum Eesti spordis, kui selgus, et riigi ujumise meistrivõistlustel oli positiivse proovi andnud üks alaealine ujuja.

Eesti Antidoping on menetlemas alaealise ujuja juhtumit, kus noorsportlane andis 18. juunil Eesti meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi. Otsust ei tehta avalikuks enne 21. oktoobrit 2017. Sportlase nime ei avalikustata, kuna tegemist on alaealisega.

Eesti Antidopingu kodulehelt võib leida, et praegu on võistluskeeldu kandmas 10 Eesti sportlast. Kui noorele ujujale määratakse samuti keeld, siis tema on nimekirjas 11. Lisaks on ujumistreenerile Nikolai Borozovile määratud eluaegne juhendamiskeeld.

Praegu keeldu kandvad sportlased ja treener:

Viktor Tkatšenko (kulturism) – eluaegne võistluskeeld

Marek Kalmus (kulturism) – eluaegne võistluskeeld

Aleksandr Aleksejev (kulturism) – eluaegne võistluskeeld

Nikolai Borozov (ujumistreener) – eluaegne treeneritöö keeld

Rasmus Zarubin (tõstmine) – kaheaastane keeld, mis lõppeb 04.11.2017

Jevgeni Berdinskih (jalgpall) – kaheaastane keeld, mis lõppeb 15.12.2017

Kevin Ingermann (jalgpall) – kaheaastane keeld, mis lõppeb 15.12.2017

Kevin Arike (jalgpall) – kaheaastane keeld, mis lõppeb 15.12.2017

Romek Velt (jõutõstmine) – nelja-aastane keeld, mis lõppeb 05.03.2021

Sergei Zaitsev (jõutõstmine) – nelja-aastane keeld, mis lõppeb 07.05.2021

Moonika Aus (jõutõstmine) – nelja-aastane keeld, mis lõppeb 17.05.2021