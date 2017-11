Eesti terviseradade üle-eestiline võrgustik koguneb Jõulumäe tervisespordikeskuses

Täna kogunevad Jõulumäe Tervisespordikeskuses Eesti terviseradade võrgustiku esindajad üle Eesti, et üheskoos arutleda, kuidas terviseradasid veelgi paremaks muuta ning inimesi rohkem liikuma saada.

Kahepäevasel seminaril käsitletakse erinevate alade trende ning võimaluste parandamist terviseradadel, tõhustatakse omavahelist kogemusvahetust ja koostööd ning tutvutakse tipptasemel rajamasinatega.

“Terviseradade inimestele on Jõulumäe seminar tõeline pärl, sest oleme kohale saanud oluliste alade tipptegijad nii Eestist, Soomest kui ka Lätist, kellega koos meie võrgustiku võimalustele ja tulevikule otsa vaadata. Märkimisväärne on rajameistrite võimalus proovida hetke maailma parimat suusarajatraktorit, mis tuuakse kohale Soomest. Tore fakt on ka see, et esinejate ja osalejate seas on seekord lausa 8 Rahvusvahelise Suusaliidu FIS tehnilist delegaati,” ütles Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõoke.

Kahepäevasel seminaril astuvad üles Levi suusakeskuse juht Jouni Palosaari, FIS tehnilised delegaadid Martins Niklass (Läti), Eido Tasalain, Otto Riisenberg, Robert Peets, Vahur Leemets, Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liige Sulev Lipp, Kaarel Zilmer Tallinna Ülikoolist, Eesti suurimate jooksuvõistluste peakorraldaja Mati Lilliallik, Eestis toimunud orienteerumise MMi peakorraldaja Markus Puusepp ja paljud teised. Teviseradade kasutaja tagasiside annab seekord kahekordne epeevehklemise maailmameister Nikolai Novosjolov, kes on tihe terviseradade külastaja..

“Seminari praktilisel poolel anname veel viimast lihvi lumetootmiseks valmistumisel, sest 20 keskuses on hetkel lumetootmistehnika valmis, et külmaperioodi saabudes ka lumi suusaradadele toota ja üle Eesti suusarõõme saaks nautida. Aasta on olnud viljakas, sest oleme suutnud koostöös omavalitsuste, Kultuuriministeeriumi, erinevate meetmete ja keskuste omaosaluse toel hankida palju uut lumetootmistehnikat,” lisas Lõoke.

SA Eesti Terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia AS-ide poolt. Eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetkeseisuga on Eestis üle 100 terviseraja ning 45 siseterviserada. Seminari korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu.