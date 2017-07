Eesti suusaorienteerumise naiskond tõusis poodiumile

Märtsikuus Venemaal Krasnojarskis toimunud suusaorienteerumise maailmameistrivõistlustel lõpetas Eesti naiskond Epp Paalberg, Doris Kudre ja Daisy Kudre võistluse neljandal postsioonil.

Nüüd saabus aga Rahvusvaheliselt Orienteerumisföderatsioonilt teade, et venelanna Polina Frolova dopingproov on osutunud positiivseks ja kõik tema selle talve tulemused tühistatakse. Samuti tehakse muudatused suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistluste ja Maailmameistrivõistluste tulemustes ja Eesti naiskond on võitnud suusaorienteerumise maailmameistrivõistluste naiste teatesõidu pronksmedali.