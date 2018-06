Eesti sulgpallurite edu Lätis jätkub

Sulgpalli Euroopa karikaetapil Jelgavas jõudsid üksikmängus poolfinaali nii Raul Must kui Kristin Kuuba ning Kuuba ja Helina Rüütel naispaarismängus.

Veerandfinaalis mängis Eesti esireket Raul Must (BWF 81) taanlase Rasmus Messerschmidtiga. Suurte tõusude ja mõõnadega kulgenud mängust väljus võitjana turniiril parima asetusega Must 21:19, 5:21, 21:16. Poolfinaalis mängib Must eelmise aasta juunioride Euroopa meistri prantslase Toma Junior Popoviga.

Naiste üksikmängus on seni Kristin Kuuba kõik oma vastased alistanud kindlate võitudega. Veerandfinaalis tuli võit kuuenda paigutusega Walesi mängija Jordan Harti üle 21:13, 21:18. Poolfinaalis läheb Kuuba kokku seitsmenda paigutusega Šveitsi esindaja Ronja Sterniga.

Hästi on läinud Kuubal ka paarismängus koos Helina Rüüteliga. Võistlustel kõrgeima maailma edetabeli kohaga Kuuba ja Rüütel (BWF 59) võitsid kuuteistkümne parima seas Valgevene paari Julia Bitsoukova ja Marjana Viarbitskaja 21:19, 21:17. Veerandfinaalis alistati Poola paar Wiktoria Dabczynska ja Aleksandra Goszcynska 21:13, 21:11.

Meeste paarismängus Eesti esipaaril Kristjan Kaljurannal ja Raul Käsneril veerandfinaalist edasi jõuda ei õnnestunud, kui jäädi alla taanlastele Emil Lauritzenile ja Mads Muurholmile 12:21, 18:21.