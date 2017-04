Eesti sulgpallurid alustavad Prantsusmaal juunioride EM-i

Reedel algavad Prantsusmaal Mulhouse'is sulgpalli juunioride Euroopa meistrivõistlused.

Esmalt selgitatakse EM-il parimad võistkonnavõistluses. Eesti koondis on loositud ühte alagruppi Taani, Tšehhi ja Norra noortega. Alagrupist edasi veerandfinaali pääseb vaid võitja ja siin on kindel favoriit turniiril esimese asetuse saanud Taani koondis, kes varasematel aastatel noppinud mitmeid EM-tiitleid.

Eesti koondist juhendava Rainer Kaljumäe sõnul on eesmärgiks võita Tšehhit ja Norrat ning anda kõva lahing ka Taanile. "See on võimalik ainult siis, kui keegi pingelises olukorras ei mängi ühtki punkti alla oma võimete, ainult nii võtame sellelt võistluselt maksimumi."

Esimesena kohtub Eesti koondis reedel Norraga, päev hiljem mängitakse Taaniga ja viimasena Tšehhiga. Kokku osalevad EM-il 26 riigi koondised.

Võistkonnavõistluses kuuluvad Eesti koondisse Mari Ann Karjus, Kati-Kreet Marran, Hannaliina Piho, Liisa Tannik, Karl Kert, Matis Kaart, Marcus Lõo ja Hans Kristjan Pilve.

Pärast võistkonnavõistlust algab 11. aprillil EM-il individuaalturniir, kus suurimad ootused on koondise parimatel Kati-Kreet Marranil ja Mari Ann Karjusel üksikmängudes ja paarismängus.