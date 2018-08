Eesti sulgpallikoondis sai koduseks EM-iks tugevad vastased

Täna loositi sulgpalli Juunioride Euroopa Meistrivõistluste võistkondliku turniiri alagrupid.

7.-16. septembrini Tallinnas Kalevi spordihallis mängitaval EM-l sattus Eesti loosi tahtel väga tugevasse alagruppi.

Eesti noortel tuleb mõõtu võtta tiitlit kaitsva Prantsusmaa koondisega. Prantsusmaa on ka eeldatav favoriit alagrupi võidule. Kuid neile pakub tugevat konkurentsi Ukraina, kelle liidritel on head võimalused medalile jõudmiseks individuaalvõistlusel. Neljas võistkond Eesti alagrupis on Rootsi. Igast alagrupist pääseb edasi veerandfinaali vaid võitja.

Esimese asetuse võistkondlikuks turniiriks sai Taani ning teise asetusega on Prantsusmaa. Võistkonna võistlusel osalevad 34 riigi koondised, mis on senise juunioride EM-ide osalusrekordi kordamine.

Eesti koondisse kuuluvad Karl Kert, Hans Kristjan Pilve, Artur Ajupov, Alexander Raudsepp ning neidudest Catlyn Kruus, Ramona Üprus, Karina Kapanen, Arina Krõlova ja Victoria Korobova.

Juunioride Euroopa Meistrivõistlustel mängitakse 7.-11. septembril võistkondlik võistlus ja 11.-16. septembril individuaalturniir.