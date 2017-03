Täna allkirjastasid viis mõjukat Eesti spordi- ja terviseliikumisega seotud organisatsiooni hea tahte avalduse Teeme Ära rahvusvahelise Maailmakoristuspäeva toetuseks. Maailmakoristuspäev toimub 15. septembril 2018.

Tallinnas Audentese spordikeskuses allkirjastasid hea tahte avalduse rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine SCULT, üle Eesti tervistavaid liikumisvõimalusi pakkuv Eesti Terviseradade SA, Kulturismi ja Fitnessi Liit, Eesti Jalgpalli Liit ning Eesti Sportlaste Ühendus, millega lubatakse igakülgselt kaasa aidata 15. septembril 2018 toimuva Maailmakoristuse sõnumi levimisele ja plaanide elluviimisele.

15. septembril 2018 toimuv rahvusvaheline koristuspäev (World Cleanup Day) on alguse saanud Eestist. Esimestel Teeme Ära koristustalgutel 2008. aastal osales üle 50 000 vabatahtliku, kes koristasid viie tunniga ära 10 000 tonni illegaalset prügi üle Eestimaa.

Enne suurt maailmakoristust ootavad allakirjutanud selle aasta 6. mail Eesti inimesi järjekordsele Teeme Ära talgupäevale oma kodukanti korrastama.

Eesti Terviserajad SA juht Alo Lõoke: "Inimesed on loodud liikuma ja parim on seda teha looduses. Puhas loodus ongi see, mida meie rohkem kui 100 terviserajal üle Eesti hoida tahame. Talgute vajadus on jätkuv kuniks kõigil on oskus looduses käituda. Ambitsioon teisi riike talgukombesse kaasata on tervitatav ning edastab kaudselt ka teavet, et meile külla tulles osatakse meie keskkonnast lugu pidada ja näha, mis on puu taga."

EOK asepresident ja Eesti Sportlaste Ühenduse eestvedaja Jüri Tamm: "Halastamatu konkurents nii spordis kui tavaelus ohustab jätta tagaplaanile inimestevahelised suhted, kapselduma ainult oma valdkonnale – iseenda heaolule või muredele. Sportlaste maailmakoristuskampaaniaga liitumise eesmärk on julgustada ja toetada keskkonnaküsimustega tegelemist. Selline kohustus on kirjas ka meie piiblis – Olümpiahartas. Seal kus on rohkem koostööd, on ka rohkem edulugusid. Koristuskampaania tähendab eelkõige käitumiskultuuri parandamist. Sportlased on harjunud olema eeskujuks, oleme ka seekord."

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei: Näeme, et iga valdkond peaks mõtlema selle peale, kuidas läbi oma tegevuste elu Eestis ja kogu maailmas paremaks muuta. Mäletan hästi aega, mil A. Le Coq Arena asemel oli tühermaa, kuhu inimesed tavatsesid oma prügi tuua. Iga sellise ala kordategemine ja positiivse tegevusega sisustamine aitab muuta inimeste suhtumist elukeskkonda."

Rahvusvahelise Spordivabatahtlike Liikumise SCULT.com eestvedaja Ott Pärna: "Sport ja liikumisharrastus seisab terves maailmas püsti ennekõike vabatahtlikel - seda nii spordiklubide ja -sündmuste kui ka spordiradade ja -rajatiste mõttes. Seepärast toetame nii nõu kui jõuga Eestist alguse saanud ühe suurima kodanikulagatuse õnnestumist."

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ott Kiivikas: "Selleks pole tarvis erilist pingutust või motivatsiooni, et minna kaasa millegi nii loomulikuga nagu seda on oma ümbruse eest hoolitsemine. Oma kodu me ju hoiame korras, miks mitte siis käed külge panna ja teha korda oma spordiklubi või kodukandi ümbrus ning sellega maailma paremaks teha."

Teeme Ära Sihtasutuse partnersuhete juht Kadi Kenk: "2018. aasta on oluline mitmes plaanis. Meie, eestlaste jaoks on see tähtis aasta, see on meie vabariigi 100. sünnipäev, kuid see on tähtis aasta ka ülemaailmses sportlaste kogukonnas, kuna siis toimuvad XXIII Olümpiamängud ja jalgpalli MM. Maailmakoristus on juba EV100 sündmuste kalendris, nüüd lõime käed ka kohalike spordiorganisatsioonidega, kelle eeskujul liituvad loodetavasti veel paljude riikide sarnased organisatsioonid ning aitavad meid puhtale maailmale suure sammu lähemale."