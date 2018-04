Eesti spordijuht sai Euroopas tähtsa ametikoha

Euroopa Sulgpalliliidu tänavusel aastakoosolekul valiti esmakordselt liidu juhatusse Eesti esindaja. Eesti Sulgpalliliidu tegevjuht Renna Unt osaleb Euroopa Sulgpalliliidu juhatuse töös järgmisel neljal aastal.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt Eesti Sulgpalliliidu tegevjuhi Renna Undi valimise üle Euroopa Sulgpalliliidu juhatusse.

“Järjekordne Eesti spordijuhi jõudmine oma spordiala rahvusvahelise katusorganisatsiooni juhtkonda on tunnustus nii konkreetsele spordialale, kui kindlasti kogu Eesti spordile. See on kinnitus, et Eesti organisatsioonid on enda spordijuhtimise kompetentsi rahvusvahelises spordiliikumises suutnud tõestada, mille tulemusel avaneb aina sagedamini meie inimestel võimalusi suunata spordi arengut rahvusvahelisel tasandil. Õnnitlen Eesti sulgpalli kogukonda oma esindaja Euroopa Sulgpalliliidu juhatusse pääsemise puhul ning kutsun üles ka teiste alade esindajaid aktiivselt rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juhtorganitesse kandideerima.,” ütles Sõõrumaa.