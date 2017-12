Eesti spordiajakirjanike aasta parimate hääletusel kuulusid esikohad vehklejatele ja Gheorghe Cretule

Eesti spordiajakirjanikke ja –fotograafe koondava kutseühingu, Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) spordiaasta parimate hääletusel võitsid kolm esikohta vehklejad, treenerite seas teenis enim punkte võrkpallimeeskonna juhendaja Gheorghe Cretu.

Aasta meessportlase valimisel kuulus spordiajakirjanike eelistus Nikolai Novosjolovile, kes pälvis 180 punkti 225-st võimalikust (20 esikohta). Järgnesid Ott Tänak 146 (21 esikohta), Heiki Nabi 110, Janek Õiglane 102 (3 esikohta) ja Ragnar Klavan 73 (1 esikoht) punktiga.

Punkte teenisid veel Mart Seim (39), Peeter Olesk (10), Robert Täht (8), Margus Hunt (3), Kregor Zirk (2) ning Kristjan Ilves (1) ja Magnus Kirt (1).

Aasta naissportlase lõikes kuulus kindel esikoht Julia Beljajevale 197 punktiga (29 esikohta). Järgnesid Kelly Sildaru 137 (7 esikohta), Anett Kontaveit 135 (5 esikohta), Kaia Kanepi 118 (4 esikohta) ja Epp Mäe 47 punktiga. Kuues oli Kristina Kuusk 27 ja seitsmes Ksenija Balta 14 punktiga.

Võistkondade arvestuses teenisid ajakirjanikelt punkte vaid viis kooslust. Esikoha võitis 116 punktiga (28 esikohta) 135-st võimalikust vehklemise epeenaiskond. Järgnesid rallipaar Ott Tänak – Martin Järveoja 86 (15 esikohta), sõudmise paarisaeruline neljapaat 40 (1 esikoht) ja meeste võrkpallikoondis 27 (1 esikoht) punktiga. Ühe punkti teenis kergejõustiku mitmevõistluse võistkond.

Kõige pingelisem oli konkurents eeldatult aasta treeneri kategoorias, kus esikohti jagus kogunisti üheksale juhendajale. Esikoht kuulus võrkpallikoondise peatreenerile Gheorghe Cretule 49 punktiga (8 esikohta) 135-st võimalikust ehk võitja teenis vaid 36,3% maksimaalsest skoorist.

Teine oli Beljajeva treener Natalja Kotova 44 (9 esikohta) ja kolmas vehklemisnaiskonna juhendaja Kaido Kaaberma 31 (8 esikohta) punktiga. 31 punkti teenis ka Õiglase treener Sven Andresoo, aga väiksem esikohtade arv (4) jättis ta neljandaks. Järgnesid Matti Killing 30 (2 esikohta), Glenn Schaap 28 (6 esikohta), Tõnis Sildaru 26 (2 esikohta) ja Igor Tšikinjov 18 (4 esikohta) punktiga. 6 punkti (2 esikohta) teenisid Markko Märtin ja Alar Seim, 1 punkti Igor Bugay.

ESASi hääletus moodustab Eesti spordiaasta parimate valimistest ühe kolmandiku. Ülejäänud kolmandikud on rahvahääletus ja spordiorganisatsioonide hääletus. Kui kolme kategooria summeerimisel on punktisummad võrdsed, määrab paremusjärjestuse just koht spordiajakirjanike hääletusel, kus tänavu osales 45 ESASi liiget 59-st.

Kõigi ESASi hääletusel osalenud spordiajakirjanike ja –fotograafide ankeedid avalikustatakse lähipäevadel ESASi Facebooki-lehel.