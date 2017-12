Eesti spordiaasta valimistel on seni kõige rohkem laineid löönud Salumäe ja Šmigun-Vähi

Kolmapäeva õhtul selguvad lõppeva aasta Eesti parimad sportlased. Aastate jooksul on aasta parimate valimisel kõige rohkem tiitleid koju viinud kahekordsed olümpiavõitjad Erika Salumäe (9 võitu) ja Kristina Šmigun-Vähi (8 võitu).

Trekisõitja Salumäe oli parim aastatel 1983-1984, 1987-1990, 1992, 1995-1996. Suusaäss Šmigun-Vähi kuulutati parimaks 1997, 1999-2000, 2002-2004, 2006, 2010.

Meeste seas on maksimaalselt jõutud viie esikohani. Seda on suutnud kolm olümpiavõitjat. Viis esikohta on kokku saanud tõstja Jaan Talts (1967-1970, 1972), jalgrattur Aavo Pikkuus (1974-1978) ja suusataja Andrus Veerpalu (1999, 2001-2002, 2006, 2009).

Mullu krooniti parimaks meheks 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi ja naiste seas Ksenija Balta. Mõlema jaoks oli see teine tiitel.

Võistkondade seas on aastate jooksul olnud kõige edukamad sõudjad. Kokku on sõudjad aastate jooksul teeninud parima võistkonna arvestuses 13 esikohta. Viimasest 13-st on võidetud koguni 9. Neist koguni 8 korda on tiimis olnud Tõnu Endrekson. Mullu oli parim Rio olümpiamängudel pronksmedali võitnud neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä.

Treenerite seas on aastate jooksul olnud kõige edukam suusatreener Mati Alaver, kes on parimaks valitud viiel korral (1999, 2001-2003, 2009). Mullu võidutses sõudetreener Matti Killing.

Seekord on meessportlase tiitlile kandideerima jäänud Heiki Nabi, Nikolai Novosjolov, Ott Tänak ja Janek Õiglane.

Naiste seas selgub võitja Julia Beljajeva, Kaia Kanepi, Anett Kontaveidi ja Kelly Sildaru vahelises heitluses.

Aasta võistkonna tiitlile heitlevad epeenaiskond, paarisaeruline neljapaat, ralliduo Ott Tänak ja Martin Järveoja ning võrkpallimeeskond.

Treenerite seas on konkurentsis veel Gheorghe Cretu, Kaido Kaaberma, Matti Killing ja Natalja Kotova.