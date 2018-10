Eesti spordi lugu jõuab juubeliaastal raamatukaante vahele

Spordimuuseumi juhi Siim Randoja sõnul on spordiraamatu avaldamise näol tegemist pikaajalise ja märgilise sündmusega. „Teos on oluline verstapost kogu Eesti spordi jaoks, sest ühtki sedavõrd terviklikku käsitlust Eesti spordist varasemalt ilmunud ei ole,“ rääkis Randoja. „Eesti sport on võimas! Hoolimata raskustest ja väiksest rahvaarvust on alati leidunud spordikangelasi, kellele inimesed üheskoos kaasa elavad. Need lood väärivad talletamist ja teosest võiks saada kohustuslik element iga spordisõbra raamaturiiulis,“ lisas Randoja.

„Eesti spordi loo” näol on tegemist spordimuuseumi ajaloo suurima raamatuprojektiga. Raamatu koostamisele kulus enam kui kaks aastat. Raamatu autoriteks on spordiajaloolased Kalle Voolaid ja Kaarel Antons.

„Seniavaldamata fotomaterjali ja mitmete põnevate lisadega täiendatud teos pakub lugemisrõõmu nii entusiastlikele spordihuvilistele kui ka kõigile neile, kes soovivad alusteadmisi Eesti spordiajaloost,” lubas raamatu autor Kalle Voolaid.

Raamatu ettetellimine eraisikutele algab 12. novembril 2018. Teos jõuab poelettidele 10. detsembril 2018.