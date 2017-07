Eesti snuukrimängija kutsuti maailma paremikuga võistlema

Eesti parim snuukrimängija Andres Petrov astub Homme Poolas Wroclawis toimuvatel Maailmamängudel võistlustulle.

20.-30. juulil toimuvatel Maailmamängudel selgitatakse parimad spordialadel, mis Olümpiamängude kavasse ei kuulu. Eesti koondis võistleb 2017 aastal Maailmamängudel Wroclawis orienteerumises, snuukris ja võistlustantsus. Snuukriturniiril osalevad 16 korraldaja poolt kutse saanud mängijat 15. riigist, sealhulgas ka Eesti esinumber Andres Petrov. Turniir on kahtlemata väga kõrgetasemeline, kuna esindatud on ka maailma parimate hulka kuuluvad snuukrimängijad - Allister Carter Inglismaalt (maailma reitingu nr. 13), Kyren Wilson Inglismaalt (maailma reitingu nr 11), Aditya Mehta Indiast (maailma reitingu nr 78).

Petrovi esimese ringi vastaseks on Kyren Wilson Inglismaalt, kes on ka turniiri üks favoriitidest. Mäng peetakse homme, so 27.07 kell 18.30 (Eesti aja järgi). Esimese ringi kohtumised mängitakse 3 võiduni.