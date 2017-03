Veebruari alguses Itaalias kvalifikatsioonist maailmameistrivõistluste finaalturniiri pääsme lunastanud Eesti saalihoki naiste koondis sai kolmapäeval teada finaalturniiri alagrupivastased. Nendeks on Slovakkia (maailma edetabelis 9.), Austraalia (12.) ja Singapur (18.). Eesti hoiab maailma edetabelis 20. kohta.

Kolmest vastasest on Eesti varem kohtunud vaid Slovakkiaga ja seda neli korda. Kõigil neljal korral on eestlannad tunnistanud vastaste paremust. Viimati kohtuti 2013. aastal Lätis peetud maailmameistrivõistluste valikturniiril, kui saadi 2:7 kaotus. Ka koondise ajaloo kõige esimene ametlik kohtumine peeti Slovakkiaga, siis jäädi alla 4:8.

Naiskonna peatreener Pavel Semenov ütles, et kaheksandikfinaali pääsemiseks on vaja alagrupis vähemalt teine koht saada. „Anname endast kõik, et see eesmärk saavutada,“ sõnas ta.

Rahvusvahelise Saalihoki Föderatsiooni (IFF) president Tomas Eriksson ütles kolmapäeval, rahvusvahelisel naistepäeval Slovakkias Bratislavas toimunud loosimisel, et saalihokis on eesmärk naisi meestega võrdselt kohelda. Seepärast on ka naiste ja meeste maailmameistrivõistluste ülesehitus ning võistluste korraldusele seatud kvaliteedistandardid täpselt samad – näiteks kvalifikatsioonidele järgneb samas formaadis alagruppide loosimine ning 16 võistkonna osalusel finaalturniir. „On ülitähtis olla eeskujuks selliste eesmärkide saavutamisel," lisas Eriksson.