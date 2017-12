Eesti saalihokinaiskond kaotas MMil korraldajamaale

Eesti saalihokinaiskond kaotas maailmameistrivõistluste finaalturniiril Slovakkia koondisele 3:10.

Kuigi kohtumise avavärava viskas 7. minutil eestlanna Edith Pärnik ja mänguseis püsis tasavägisena 34. minutini, siis korraldajamaa Slovakkia võiduskooriks kujunes siiski 10:3.

Peatreener Pavel Semenov selgitas, et paari lihtsa vea järel võistkonna kaitsedistsipliin mõneks hetkeks kadus ja Slovakkia kasutas sellised eksimused ära.

„Viimati saime sel tasemel vastaseid kogeda Itaalias toimunud valikturniiril,“ lisas koondise teine treener Joel Heine.

Mängu parimaks valiti täna 28. minutil Eesti teise värava visanud Reti Väärt. „Pool mängu saime väga tugevat vastupanu osutada, aga sealt edasi ei suutnud me ilmselt kaitses näidata seda mängu, mida soovisime. Üritasime väga, aga sellest lihtsalt ei piisanud,“ selgitas Väärt.

Pärast kohtumist Slovakkiaga on Eestil MM-i C-alagrupis kogutud kaks võidupunkti kohtumisest Austraaliaga. Sellega paikneb Eesti Slovakkia järel teisel kohal. Laupäeval 5:5 viiki mänginud Austraalial ja Singapuril on kummalgi üks tabelipunkt.

„Meie eesmärk on olnud alagrupis kahe parema sekka jõuda ja selle tulemuse kindlustamiseks peame homme (täna - toim.) Singapuri võitma,“ kinnitas peatreener Semenov.

Singapur on maailma edetabelis 18.kohal. Mitte kunagi varem pole Eesti ja Singapuri naiskonnad omavahel kohtunud. Singapuri naiskoondis on maailmameistrivõistlustel osalenud alates 1999. aastast ning nende seni parimaks tulemuseks on 10. koht 2007. aastast.