Eesti pokkerimeistriteks tulid Henri Käsper, Revo Kink ja Mariliis Elmik

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) poolt läbiviidavate arvult 15. Eesti meistrivõistluste (EMV) kuuendal päeval selgus koguni kolm vabariigi meistrit. Kõik tiitlid läksid tuntud tegijatele – Henri Käsper tuli Eesti meistriks juba viiendat, Revo Kink ja Mariliis Elmik aga teist korda.

Käsper oli parim 150-eurose sisseostuga No Limit Omaha Hi-Lo 8-max turniiril ning teenis 67 konkurendi alistamise eest 2669 eurot auhinnaraha. Põnevas lõpuheitluses jäi teiseks Priit Oja ning kolmandaks Indrek Reitalu, keda premeeriti vastavalt 2000 ja 1360 euroga. See oli Käsperile juba karjääri neljandaks individuaalseks Eesti meistritiitliks, lisaks on mees võidutsenud ühel korral ka võistkondlikul turniiril. Nelja individuaalset meistritiitlit omab lisaks Käsperile veel vaid Marko Keskel.

Kaheksast erinevast pokkeriformaadist koosnenud samuti 150-eurose osalustasuga 8-Game turniiril saatis edu Revo Kinki. Kuigi Kink on mänginud viimase 15 aasta jooksul korduvalt EMV finaallaudades, pole tal veel õnnestunud live-pokkeris Eesti meistriks tulla, online-pokkeris aga küll (2011. aastal No Limit Holdem heads-up mänguformaadis). 2208 eurot teeninud tšempionile järgnesid Mikk Vist (1390 eurot) ning Marcus Vestman (1100 eurot). Võistlusel osales 56 mängijat.

Samuti selgus kolmapäeva varajastel hommikutundidel 2017. aasta Eesti naistemeister. 50-eurose sisseostuga No Limit Holdem turniiri võitis Mariliis Elmik, kelle varasem tiitel pärineb 2014. aastast segapaarismängus. 702 eurot võitnud Elmikule järgnes varemgi korduvalt naisteturniiridel teiseks tulnud Gerit Dreyersdorff, keda premeeriti 470 euroga. Kolmas oli Kertu Rosenthal (335 eurot), ühtekokku võistles 47 õrnemast soost mängijat.

Turniiripokkeri Eesti meistrivõistlused jätkuvad 19. aprillil kell 18.00 Olympic Park kasiinos algava 150-eurose sisseostuga No Limit Holdem heads-up turniiriga, kus mängitakse üks-ühe vastu kuni võitja selgumiseni. Tiitlivõistlused koosnevad kümnest turniirist ning kestvad kuni 22. aprillini.