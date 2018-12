Eesti Paraolümpiakomitee valis aasta parimad sportlased

Tiitleid üle andnud Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm märkis, et esile tõstetud parasportlased on kangelased! “Mitte ainult enda ületamise pärast, järjepidevuse eest ja pühendumuse tõttu, vaid on eeskujuks paljudele. Nad on motiveerijad ja innustajad, kelle moodi tahetakse olla,” ütles Haukanõmm.

Aasta parimaks naissportlasteks valitud Marja-Liisa Landar võitis tänavu kurtide sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistluste pronksmedali kõrgushüppes. Aasta meessportlaseks valitud ujuja Matz Topkin võitis IPC Euroopa meistrivõistluste hõbemedali 50m seliliujumises, saavutas I koha IWAS U23 World Games 150m kompleksujumises, 50m seliliujumises, II koha 50m liblikas ja 50m vabaujumises ning III koha 100m vabaujumises.

Aasta parimateks noorsportlastest valiti ujujad Susannah Kaul (IPC EM 7.koht 50m vabaltujumises) ja Robin Liksor (IPC EM 6.koht 100m rinnuliujumises). Aasta treeneriks valiti taaskord ujumistreener Õnne Pollisinski.

Tänavu jagati välja ka aasta võistkonna tiitel, mille pälvis Eesti ratastoolicurlingu võistkond koosseisus Viljar Villiste, Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Ain Villau ja Signe Falkenberg. Eesti ratastoolicurlingu võistkonna suurimaks saavutuseks sel aastal on kahtlemata World Curling Federation MM B 1. koht, mis tagab eestlastele esimest korda koha maailmameistrivõistlustel maailma 12 parima võistkonna hulgas.

Monika Haukanõmme sõnul annavad meie parasportlased ühiskonnale selge sõnumi - kõik on võimalik, ka tõusta maailma tippu. “Kuid selleks on vaja lisaks sportlase pingutusele ja treenerite pühendumisele ka riigipoolset tuge, nii nagu tavasportlastelegi. Unistame, et peagi liidetakse ka parasportlased Team Estonia tulevikuprojektiga,” rääkis Haukanõmm.