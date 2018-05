Eesti on maailma 53. lauatenniseriik

Eesti võistles MMil kolmandas ehk kõige nõrgemas tugevusgrupis (kohad 49-72).

Alagrupis teeniti neli võitu ja üks kaotus, millega tagati koht play-off mängudele. Alistati Bulgaaria (3-2), Alžeeria, Türkmenistan ja Macau (kõik 3-0). Kaotati Portugalile (1-3). Play-offi avaringis saadi jagu Soomest 3-1, ent seejärel oli vastas Indoneesia, kellelt tuli vastu võtta 0-3 kaotus.

Eesti jagas 53. kohta koos Norra, Macau ja Portugaliga. Naiskonnas mängisid Valeria Petrova, Reelica Hanson ja Liidia Andrejeva.

Naiskonnavõistluses jõudsid medalimängudele Hiina, Hong Kong, Korea ühendvõistkond ja Jaapan.

